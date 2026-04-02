Resistenza a graffi e urti senza bisogno di vernice: i segreti del materiale innovativo che riduce l’impatto ambientale e rafforza l’identità "eco-smart" di Dacia Duster

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster: il SUV stupisce con la tecnologia Starkle

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dove l’innovazione spesso si traduce in complessi algoritmi digitali, esiste un marchio che ha deciso di innovare partendo dalla materia stessa. La Dacia Duster, che dal 2018 detiene il titolo di SUV più venduto a privati in Europa, ha intrapreso un percorso evolutivo che va ben oltre il semplice restyling estetico. Il segreto della sua nuova veste, più robusta e consapevole, risiede in una parola che è diventata il manifesto della filosofia del brand: Starkle.

Che cos’è lo Starkle e come protegge l’auto

Lo Starkle non è un semplice rivestimento, ma un materiale innovativo sviluppato direttamente dagli ingegneri Dacia per rispondere a una duplice sfida: aumentare la resistenza del veicolo e ridurne l’impronta ecologica. Visivamente, si presenta con una texture grezza e moderna che avvolge la vettura in una sorta di “cintura protettiva continua”. Questa protezione non riguarda solo piccoli dettagli, ma abbraccia l’intero perimetro inferiore del veicolo: dalle protezioni laterali ai passaruota, fino ai massicci paraurti anteriori e posteriori.

La sua composizione è il vero fulcro della rivoluzione: lo Starkle contiene il 20% di plastica riciclata. Tuttavia, la magia risiede anche nel processo produttivo. A differenza delle plastiche tradizionali utilizzate nel settore automotive, questo materiale è “tinto in massa”. Ciò significa che il colore non è applicato sopra la superficie tramite una verniciatura, ma è parte integrante della mescola stessa.

L’impatto sulla durabilità

Per chi ama la vita all’aria aperta e le attività outdoor, lo Starkle rappresenta una svolta narrativa nella gestione dell’auto. Essendo privo di vernice, il materiale è estremamente resistente a urti e graffi. Se un ramo o un sasso dovessero scalfire la superficie durante un’escursione, il segno risulterebbe quasi invisibile poiché il colore sotto il graffio è esattamente lo stesso di quello in superficie.

Questa caratteristica permette alla Duster di mantenere un aspetto solido e curato nel tempo, senza la necessità di costosi ritocchi estetici, rafforzando quell’immagine di concretezza e affidabilità che ha reso il modello un punto di riferimento per milioni di clienti.

Sostenibilità: la filosofia eco-smart di Dacia

L’adozione dello Starkle è il pilastro di un approccio produttivo definito “eco-smart”. L’impatto ambientale positivo è tangibile e si sviluppa su più fronti:

riduzione delle emissioni: eliminando la fase di verniciatura per le parti in Starkle, Dacia riduce drasticamente il consumo energetico complessivo delle fabbriche;

eliminando la fase di verniciatura per le parti in Starkle, Dacia riduce drasticamente il consumo energetico complessivo delle fabbriche; gestione delle acque: l’assenza di processi di verniciatura e di cromature tradizionali evita l’inquinamento delle acque reflue, un problema spesso critico nei siti industriali classici;

l’assenza di processi di verniciatura e di cromature tradizionali evita l’inquinamento delle acque reflue, un problema spesso critico nei siti industriali classici; economia circolare: l’utilizzo massiccio di plastica riciclata all’interno del materiale stesso contribuisce a dare nuova vita a rifiuti plastici che altrimenti finirebbero in discarica.

Questa scelta di design sostenibile si estende anche alle finiture interne ed esterne, dove Dacia ha scelto di eliminare totalmente le cromature. Si tratta di una decisione coraggiosa che dimostra come sia possibile creare un design moderno, caratterizzato da linee tese e volumi netti, senza ricorrere a materiali dall’alto impatto ambientale.

La nuova Dacia Duster non è un semplice SUV, ma una vettura che racconta una storia di rispetto per l’ambiente e intelligenza funzionale. Attraverso lo Starkle, il brand romeno dimostra che la vera “essenzialità” nel 2026 significa offrire un prodotto robusto e accessibile che non chieda scusa al pianeta, ma che lo protegga, chilometro dopo chilometro.