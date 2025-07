Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster, la nuova generazione del SUV.

Anche con la sua terza generazione, Dacia Duster si conferma il SUV ideale per ogni viaggio e per ogni giorno: un modello capace di adattarsi con naturalezza a stili di vita diversi, pensato per chi non vuole scegliere tra città e natura, tra avventura e comfort.

La terza generazione di Dacia Duster, il SUV best buy

La nuova piattaforma CMF-B consente a Dacia Duster di offrire una guida ancora più stabile e confortevole in ogni contesto: grazie alle ultime barre di cui è dotato il SUV nella versione 4×2, il rollio è stato ridotto del 21% ed è stata migliorata la stabilità in curva e nei cambi di direzione.

L’utilizzo della nuova piattaforma ha portato a un ulteriore aumento delle prestazioni, mantenendo i consumi ridotti. Le motorizzazioni ibride e bifuel, inoltre, garantiscono il massimo dell’efficienza. Come sempre gli interni sono pratici e curati, con sellerie lavabili e tappetini in gomma e materiali riciclati.

La tecnologia all’avanguardia la fa da padrona all’interno dell’abitacolo di Dacia Duster, dove si trova integrato a bordo un sistema multimediale on touchscreen da 10,1 pollici, compatibile sia con Apple CarPlay che Android Auto, e un computer di bordo digitale da 7 pollici. Diversi i sistemi di assistenza alla guida in dotazione: tra questi si segnalano la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia e il riconoscimento segnali stradali.

Tra le novità sul fronte del design troviamo le protezioni realizzate con Starkle, materiale brevettato da Dacia con il 20% di plastica riciclata: non sono verniciate e resistono ai graffi, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale.

Le motorizzazioni

La terza generazione di Dacia Duster è disponibile in tre diverse motorizzazioni: Hybrid 140, Tce 130 ed EO-G 100. La prima è full hybrid con cambio automatico elettrificato, fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città e consumi ridotti fino al 40% in ciclo urbano e un consumo nel ciclo misto di 5,0-5,1 litri per 100 Km.

La Tce 130, invece, è mild hybrid a 48V, disponibile anche in versione 4×4, con consumi ridotti del 10% e guida più fluida. La ECO-G 100, infine, è bifuel benzina-GPL, con autonomia fino a 1.400 km e riduzione delle emissioni di CO2 del 10%.

Il prezzo di listino

Sono quattro gli allestimenti con cui viene declinata la nuova generazione di Dacia Duster: Essential, Expression, Journey ed Extreme. Il modello di successo della Casa di Mioveni mantiene il miglior rapporto tra qualità e prezzo del mercato e offre numerosi contenuti tecnologici e soluzioni intelligenti.

Il sistema modulare YouClip, per esempio, permette di fissare accessori in punti strategici all’interno dell’abitacolo, mentre il Park Sleep è ideale per vivere avventure immersi nella natura e trasformare l’auto in un rifugio in meno di due minuti. Il prezzo di listino della versione Essential Eco-G 100 parte da 19.900 euro stando a quanto riportato sul sito ufficiale di Dacia.

Tecnologia, design e interni pratici: sono tutte soluzioni che da sempre contribuiscono a rendere Duster uno dei SUV di maggior successo. Non a caso il modello di Dacia, nei mesi scorsi, ha ricevuto l’AutoBest Best Buy Car of Europe 2025, il prestigioso premio destinato all’auto con il miglior rapporto tra qualità e prezzo.