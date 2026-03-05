Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Imbottita di tutte le tecnologie moderne, la nuova proposta a ruote alte della Dacia avrà dei chiari riferimenti agli anni ’80, un’epoca d’oro per i fuoristrada. La desinenza “ER” nel nome rimanda agli altri modelli della gamma, proprio come Duster, Jogger e Bigster, attribuendo forza e precisione. Il riferimento al gesto di chi riesce ad abbattere i birilli del bowling in un colpo solo ha un carattere evocativo.

Un nome potente che colloca il modello all’interno della famiglia Dacia con la solita audacia di chi incarna il patrimonio genetico senza perdere di vista l’obiettivo. Sarà in grado di fare strike sul mercato? Prima di tutto occorre scoprirla il prossimo 10 marzo quando ci sarà l’unveiling ufficiale. Per ora il marchio romeno ha proposto solo un breve estratto video con l’immagine del nome dalla fonetica decisa.

Design di grande impatto

I designer Dacia hanno avuto il compito di creare un modello a ruote alte versatile, riprendendo i tratti di robustezza tipici del passato. La Striker sarà la compagna di viaggio ideale per chi non vuole rinunciare ad avventurose gite fuori porta con la famiglia, sfruttando una elevata agilità anche nelle giungle urbane. Un’auto per gli spostamenti quotidiani, che diffonderà in città un’energia positiva ed essenziale, in linea con i valori del marchio rientrante nella famiglia Renault.

Dal primo teaser della nuova crossover sono emersi degli elementi estetici in linea con il piano strategico futuREady del Gruppo francese. L’allargamento della gamma Dacia avverrà seguendo un diktat semplice e in linea con le esigenze dei clienti europei. Dopo il successo della Duster e della Sandero, il nuovo progetto potrebbe essere un mix tra la Bigster e il concept Bridger, urban SUV del colosso transalpino. La Casa di Mioveni si è limitata a diffondere delle informazioni sul prossimo modello che dovrebbe presentare motorizzazioni ibride e anche a Gpl.

Un successo assicurato

La crescita di Dacia negli ultimi anni è stata esponenziale, favorita da una crisi generale dei marchi storici europei. Con il rialzo generale dei prezzi delle auto, il marchio romeno è stato in grado di tenere bassi i costi di listino, offrendo una gamma sempre più variegata. Per questo tendiamo a escludere modelli intermedi di segmento B e C, già occupati da Duster e Bigster. Lo scorso anno il costruttore romeno ha confermato il suo posizionamento top sul mercato, chiudendo il 2025 con 697.408 veicoli commercializzati a livello globale, una crescita del 3,1% rispetto al già favoloso 2024. Dacia ha superato i 10 milioni di esemplari distribuiti dal 2004 e si è confermato il secondo marchio per vendite a clienti privati nel Vecchio Continente.

La Striker contribuirà a una crescita che appare inarrestabile. In un breve filmato presentato dalla Dacia si intravedono già alcuni dettagli: le plastiche Sparkle usate per i paraurti e i fanali posteriori, caratterizzati da tre elementi a LED costituiscono una T. Spicca un nuovo frontale, con il nome Dacia scritto per esteso, inciso all’interno di una fascia scura: una idea che potrebbe anticipare il nuovo linguaggio stilistico del brand. La presenza globale in 44 Paesi attesta lo stato di salute di una realtà aziendale che, nel panorama europeo, ha saputo elevarsi anche al di sopra dei venti di crisi che hanno investito l’industria dell’automotive.