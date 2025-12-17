La Dacia Jogger 2026 fa il suo debutto ufficiale con la Casa che ha annunciato l'apertura degli ordini: ecco tutte le novità e i prezzi del modello

Ufficio Stampa Dacia Ecco le novità della Dacia Jogger 2026

Dacia continua il suo programma di crescita sul mercato italiano. Un nuovo passo viene registrato proprio in questi giorni: la Casa ha annunciato l’avvio degli ordini per la nuova gamma della Dacia Jogger 2026, modello che si è ritagliato uno spazio da protagonista sul mercato europeo in questi ultimi anni, conquistando anche il titolo di veicolo di segmento C più venduto in Francia (tra la clientela privata). Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’ultima arrivata di casa Dacia.

Una gamma articolata

A distanza di alcuni mesi dalla presentazione, la Dacia Jogger 2026 è pronta a conquistare il mercato italiano ed europeo. Per raggiungere quest’obiettivo un ruolo di primo piano lo ricoprirà la Jogger Hybrid 155, dotata di una nuova motorizzazione che sostituisce la Hybrid 140. In questa configurazione, il modello di Dacia è in grado di garantire una potenza di 155 CV oltre che una coppia di 170 Nm. Da segnalare anche un calo del 10% di consumi ed emissioni rispetto alla versione precedente. La Jogger Hybrid 155 è in grado di circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. Questa versione arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 25.150 euro, scegliendo l’allestimento Expression.

A disposizione dei suoi clienti, la Dacia Jogger propone anche la nuova versione Eco-G 120, con motore bi-fuel benzina / GPL più potente (120 CV rispetto ai 100 CV precedenti). Questa variante sarà disponibile nelle concessionarie del brand nel corso del primo trimestre 2026, a partire dall’allestimento Essential. Da segnalare, per la prima volta, la possibilità di sfruttare una trasmissione a 6 rapporti a doppia frizione per le versioni Extreme e Journey. Rispetto alla versione precedente, questa variante di Jogger può contare ora su un serbatoio GPL più capiente (48,8 litri invece di 40 litri) che fa incrementare di circa il 20% l’autonomia in modalità GPL. La Eco-G 120 sarà ordinabile con prezzi da 18.800 euro, scegliendo la versione Essential 5 posti. La gamma di motorizzazioni include anche la TCe 110, ordinabile da 20.700 euro, con l’allestimento Expression.

Le altre novità

Tra le novità della gamma troviamo anche il nuovo allestimento Journey che debutta sulle varianti Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto di Jogger.La dotazione di serie di questa versione include cerchi in lega da 16 pollici, nuovo Media Nav Live e impianto audio Arkamys, la Multiview Camera, la commutazione automatica degli abbaglianti per ottimizzare la visione notturna e anche i retrovisori ripiegabili elettricamente. In dotazione troviamo anche volante e sedili anteriori riscaldati oltre alle sellerie inedite blu denim.

La Dacia Jogger 2026 offre diverse novità per quanto riguarda la tecnologia a bordo con la presenza del nuovo sistema multimediale (Media Display) con display centrale da 10 pollici, con possibilità di sfruttare la navigazione connessa disponibile come optional (Media Nav Live). C’è anche il caricatore wireless per smartphone, incluso di serie sulle varianti Journey e Extreme, oltre a un quadro strumenti digitale da 7 pollici. Il nuovo Model Year segna anche un incremento della dotazione di sicurezza, per adeguare il modello alla normativa europea. Debuttano, quindi, la frenata automatica di emergenza (in zone urbane / periurbane con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto) oltre al sistema di controllo dell’attenzione del conducente.