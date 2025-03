Fonte: Ufficio Stampa Dacia Oltre 1.000 chilometri con un pieno per Dacia Jogger

Dacia Jogger è un modello chiave per il marchio Dacia e si sta rivelando, sempre di più, un vero e proprio punto di riferimento del mercato europeo, grazie soprattutto a una versatilità unica nel settore delle quattro ruote. In grado di mettere a disposizione della clientela un abitacolo fino a 7 posti, Jogger può contare su di una gamma di motorizzazioni ricca di opzioni e pensata sia per l’uso cittadino che per i viaggi lunghi, garantendo sempre costi di gestione ridotti. Uno dei punti di forza del modello, infatti, è la capacità di proporre motorizzazioni ibride oltre che soluzioni GPL. In questo modo, Jogger può abbattere le emissioni in città e offrire un’autonomia di oltre 1.000 chilometri con un pieno (di GPL). I clienti, quindi, scegliendo la versione desiderata hanno la possibilità di adattare le caratteristiche della vettura a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Un campione di versatilità

Dacia Jogger ha superato quota 100.000 unità vendute dal lancio in Europa e un quarto delle sue vendite sono legate alla versione HYBRID 140, variante che conferma l’impegno di Dacia nell’elettrificazione. Questa versione ha un motore benzina 1.6 e un motore elettrico da 1.2 kWh. Questa combinazione si traduce in tanta efficienza con un consumo di 4,7 – 4,9 l/100Km nel ciclo misto WLTP e emissioni di CO2 di soli 105-108 g/Km. Questa motorizzazione ha anche la funzione E-Save che consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione in modo da avere una riserva di energia sufficiente da utilizzare in determinati contesti. Jogger è uno dei simboli dell’elettrificazione della gamma Dacia. Alcuni anni fa, infatti, la monovolume è stata la prima vettura del brand a poter contare su di un motore ibrido.

È il conducente che può attivare questa funzione, ad esempio, prima di affrontare un tratto in salita, per assicurarsi di avere energia extra per superare, senza problemi, anche le situazioni più complicate. Jogger, inoltre, può contare sul motore 1.0 Tce da 110 CV e 200 Nm, ideale per l’uso di tutti i giorni e abbinabile a tutte le motorizzazioni in gamma. Questa motorizzazione è disponibile anche in versione GPL. In questo caso, grazie alla doppia alimentazione, è possibile combinare costi di utilizzo ridotti e, soprattutto, superare la soglia dei 1.000 chilometri percorsi con un pieno (di benzina e GPL). Tutte queste varianti permettono alla clientela di poter scegliere, con precisione, la versione più in linea con le proprie necessità.

Premiata dai clienti

Dacia Jogger continua a rappresentare un punto di riferimento del mercato, anche grazie a un listino prezzi particolarmente accessibile, con il modello base che parte da 18.100 euro. La clientela italiana ha premiato, da tempo, il lavoro svolto da Dacia. Il modello del brand del Gruppo Renault, infatti, è uno dei più venduti nel segmento delle monovolume. Con 1.085 unità vendute nel corso dei primi due mesi del 2025, Jogger si piazza al secondo posto della classifica del segmento in Italia. La stessa posizione è stata conquistata dalla vettura anche lo scorso anno. Nel 2024, infatti, Dacia ha immatricolato 6.952 unità del suo Jogger che rappresenta un modello chiave della gamma, soprattutto per gli automobilisti alla ricerca di una vettura economica con alimentazione GPL.