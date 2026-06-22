Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Jogger con motore ECO-G 120: maxi autonomia

Nel panorama automobilistico attuale, Dacia continua a consolidare la sua posizione di brand capace di ridefinire l’essenziale offrendo il miglior rapporto tra qualità, equipaggiamenti e prezzo. Con il rinnovamento della gamma, Dacia Jogger compie un significativo salto in avanti, introducendo innovazioni meccaniche e stilistiche che ne esaltano la versatilità. Il protagonista assoluto di questo aggiornamento è il nuovo motore Eco-G 120, un’unità che per la prima volta permette di abbinare i vantaggi storici dell’alimentazione a GPL alla comodità della trasmissione automatica.

Caratteristiche del motore Eco-G 120

La nuova Jogger abbandona la precedente unità da 100 CV per adottare un più potente motore turbo bi-fuel a 3 cilindri da 1,2 litri. Questa evoluzione tecnica non si limita a un incremento della potenza, che ora tocca i 120 CV, ma introduce una novità assoluta per il marchio: l’abbinamento del GPL a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

Questa trasmissione, fluida e reattiva, è stata progettata per migliorare il comfort di marcia sia nei tragitti urbani che nei lunghi viaggi autostradali. Per gli amanti della guida più dinamica, Dacia ha introdotto un ulteriore dettaglio tecnico di rilievo: i cambi marcia possono essere gestiti direttamente tramite le levette al volante, una soluzione che enfatizza il controllo del veicolo in ogni situazione. Resta comunque disponibile la classica versione con cambio manuale a 6 rapporti per chi preferisce un approccio più tradizionale.

Prestazioni e autonomia

L’efficienza è da sempre il marchio di fabbrica della tecnologia bi-fuel di Dacia. Per consentire ai clienti di viaggiare più a lungo sfruttando il costo ridotto del GPL, gli ingegneri hanno aumentato la capacità del serbatoio dedicato, che sulla Jogger passa da 40 a 48,8 litri. Questo incremento si traduce in un aumento dell’autonomia in modalità GPL del 20%.

Se si considera l’azione combinata dei due serbatoi (benzina e GPL), la Dacia Jogger Eco-G 120 è in grado di raggiungere una straordinaria autonomia complessiva di 1.450 km senza necessità di rifornimento. Questo dato la posiziona come una delle passiste più instancabili del segmento, ideale per le famiglie che non vogliono vivere con l’ansia della ricarica o delle soste frequenti.

Design e dotazioni

Oltre al motore, la Jogger 2026 rinnova la propria identità visiva. All’anteriore debutta una nuova firma luminosa a LED a forma di “T” rovesciata, mentre al posteriore spiccano i nuovi fari “pixel” a LED, che sottolineano la robustezza del portellone. L’anima outdoor della vettura è ora enfatizzata dall’uso dello Starkle, un materiale innovativo composto per il 20% da plastica riciclata. Utilizzato grezzo (non verniciato) per protezioni sottoscocca e passaruota, lo Starkle non solo riduce l’impronta di carbonio della produzione, ma garantisce una maggiore resistenza ai graffi nell’uso quotidiano.

L’abitacolo beneficia di un importante aggiornamento tecnologico con l’introduzione di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10”, navigazione connessa e caricatore wireless per smartphone. Il conducente può inoltre contare su un driver display digitale da 7” con un’interfaccia grafica completamente ridisegnata. Anche la sicurezza fa un passo avanti grazie a nuovi dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) conformi alle ultime norme europee, tra cui la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Prezzi di listino

La Jogger Eco-G 120 si inserisce nella strategia Dacia di offrire auto versatili e affidabili a prezzi competitivi, a partire da 18.800 euro.