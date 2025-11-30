Il nuovo Hybrid-G 150 4x4 unisce GPL, mild hybrid e trazione integrale offrendo consumi ridotti, grande autonomia e costi più bassi per Duster e Bigster

Unire ibrido, GPL e trazione integrale, questa la nuova scommessa di Dacia. Il marchio rumeno, che negli anni si è costruito un’identità forte puntando su praticità e convenienza senza fronzoli, presenta quello che potrebbe diventare il motore più rappresentativo della propria filosofia. Un powertrain unico sul mercato, pensato per abbattere i costi di gestione, aumentare l’autonomia e offrire una reale alternativa alle tecnologie più costose.

E la promessa è concreta: fino al 30% di risparmio sul TCO (costo totale di gestione nell’intero ciclo di vita), emissioni ridotte e addirittura 1.500 km con un pieno. Il tutto con la libertà data dalla trazione integrale. Una formula che potrebbe riscrivere il posizionamento di Duster e Bigster.

Mild Hybrid e Bi-Fuel: è possibile

Il cuore di questa nuova motorizzazione si chiama Hybrid-G 150 4×4. È una soluzione bifuel benzina-GPL abbinata a un sistema mild hybrid a 48V, una configurazione che nessun altro costruttore aveva mai osato proporre su un sistema 4×4. Il motore termico è assistito da una batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh, che alimenta un motore elettrico collegato direttamente alle ruote posteriori. Questo schema permette sia di muoversi a zero emissioni a basse velocità per buona parte degli spostamenti urbani, sia gestire la trazione integrale in modo più intelligente senza l’ingombro e i consumi di un sistema meccanico tradizionale.

Il motore termico si occupa dell’asse anteriore, mentre l’elettrico interviene sul posteriore regolando automaticamente la coppia quando serve. La trasmissione è affidata a un nuovo cambio automatico a doppia frizione: sei rapporti dedicati al termico e due pensati esclusivamente per il motore elettrico. La logica di funzionamento è governata da un software di gestione che valuta di continuo aderenza, stile di guida e livello di carica della batteria, decidendo quando e come intervenire. Il risultato è una 4×4 moderna che punta a consumare meno di molte compatte a benzina.

1.500 km con un pieno

Uno dei dati che più colpiscono è l’autonomia. La motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 dispone di due serbatoi da 50 litri dedicati alla benzina e al GPL. Un totale che, abbinato all’efficienza del mild hybrid, permette di superare i 1.500 km teorici di percorrenza senza fermarsi alla pompa. Un risultato difficilmente avvicinabile da qualunque vettura a combustione conventionale, ma anche da molte ibride full.

Risultati importanti anche sulle emissioni: rispetto all’attuale 4×4 meccanica, la nuova configurazione taglia circa 20 g/km di CO₂, un dato significativo in un momento in cui i regolamenti europei si fanno sempre più stringenti. Ancora più interessante è il TCO, cioè il costo totale di gestione: rispetto alle soluzioni tradizionali, Dacia dichiara un risparmio fino al 30%. Tra GPL più economico, minore manutenzione dovuta al sistema 4×4 meno complesso e consumi ottimizzati, il nuovo propulsore si propone come una soluzione pratica prima ancora che tecnologica.

Duster e Bigster: la nuova vita della gamma Dacia

Naturalmente, un motore così non poteva che debuttare sui modelli più rappresentativi della casa. Duster, fin dal 2010, è il modello che ha portato Dacia nella quotidianità di milioni di famiglie europee. Il nuovo Hybrid-G 150 4×4 sarà disponibile sull’allestimento Expression con un prezzo di partenza di 28.500 euro. La novità raggiunge anche Bigster, il SUV più grande della gamma, che partirà da 29.900 euro. Proprio Bigster sarà il modello che più beneficerà della tecnologia ibrida bifuel, grazie alle sue dimensioni maggiori e alla maggiore vocazione ai lunghi viaggi. Le consegne dei primi esemplari sono previste per marzo 2026.

Se negli ultimi anni Dacia ha sempre giocato la carta della concretezza, oggi alza l’asticella: un motore ibrido, GPL, automatizzato e 4×4 non si era mai visto, e potrebbe cambiare le regole del gioco nel mercato dell’entry-level intelligente. Una scelta coraggiosa, che rimette al centro ciò che molti automobilisti cercano davvero: autonomia, risparmio e semplicità.