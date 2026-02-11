Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero, gli allestimenti proposti per l'Italia

Nel segmento B europeo, dove i prezzi crescono più velocemente delle dotazioni, la nuova Dacia Sandero rappresenta una sorta di anomalia virtuosa. Il recente aggiornamento introdotto per il mercato italiano non stravolge un progetto già vincente, ma ne affina i contorni: estetica più matura, tecnologia finalmente centrale e una gamma di allestimenti pensata per accompagnare il cliente passo dopo passo, senza costringerlo a salti economici innaturali.

Il restyling porta in dote la nuova firma luminosa a LED a “Y”, un abitacolo razionalizzato e un ecosistema digitale finalmente allineato alle aspettative contemporanee, con strumentazione digitale e schermo centrale fino a 10 pollici. Ma è soprattutto nella struttura degli allestimenti che la Sandero racconta meglio la propria filosofia.

Essential: la Sandero nella sua forma più pura

L’allestimento Essential è la Sandero nel suo stato originario, quasi ideologico. Qui l’auto non cerca di stupire, ma di essere sempre efficace (ed efficiente), senza troppo fronzoli. È la versione che più di tutte spiega il successo commerciale del modello in Italia, e non solo. Sulla Sandero Streetway, l’Essential è abbinato al motore 1.0 SCe da 65 CV, una scelta coerente con un utilizzo prevalentemente urbano. La dotazione comprende tutto ciò che serve davvero: climatizzatore manuale, cruise control, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, controllo di stabilità e il sistema Media Control, che trasforma lo smartphone nel centro di comando dell’infotainment.

Sulla Stepway, invece, l’Essential assume un carattere più interessante grazie all’abbinamento diretto con il motore Eco-G 120 GPL, vero pilastro dell’offerta Dacia. Qui l’allestimento base diventa una scelta razionale per chi macina chilometri e guarda con attenzione ai costi di gestione, senza rinunciare all’immagine più robusta e rialzata della versione crossover.

Expression: un gradino più in alto

Con l’Expression, la Sandero smette di essere solo razionale e inizia a diventare consapevolmente moderna. È l’allestimento che segna il vero punto di equilibrio della gamma, quello che intercetta la maggior parte delle esigenze reali degli automobilisti italiani. Il salto qualitativo è evidente: arriva il touchscreen centrale da 10” con Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore più evoluto, gli alzacristalli elettrici posteriori, una migliore qualità percepita dei materiali e una dotazione di sicurezza ampliata.

Anche l’ambiente interno cambia tono, risultando più accogliente e meno “tecnico”. Sul piano delle motorizzazioni, l’Expression amplia notevolmente le possibilità: TCe 100 benzina, Eco-G 120 GPL e, se richiesto, il cambio automatico, rendono la Sandero una proposta credibile anche per chi cerca comfort nel traffico quotidiano. È l’allestimento che meglio dimostra come Dacia abbia imparato a dosare contenuti e prezzo, senza snaturare il progetto.

Journey: la Streetway che non ti aspetti

L’allestimento Journey, esclusivo della Sandero Streetway, rappresenta la migliore versione possibile di questo veicolo. Qui la Sandero cambia volto. Il climatizzatore automatico, la retrocamera, i sensori di parcheggio anteriori, il keyless entry, il freno di stazionamento elettrico e un pacchetto ADAS più completo trasformano l’esperienza di guida. Non è solo una questione di comfort, ma di percezione di qualità: la Streetway Journey si guida e si vive come un’auto più costosa di quanto il listino lasci intendere. È l’allestimento pensato per chi vuole restare fedele alla carrozzeria tradizionale, ma non accetta compromessi su tecnologia e comodità quotidiana.

Extreme: la Stepway al massimo della sua espressione

Per la Sandero Stepway, il vertice della gamma è l’allestimento Extreme, che enfatizza il carattere avventuroso del modello senza scivolare nell’eccesso estetico. Le finiture dedicate, i dettagli specifici e l’equipaggiamento completo rendono la Stepway una crossover urbana credibile, non solo un esercizio di stile.

L’Extreme aggiunge monitoraggio dell’angolo cieco, una gestione più evoluta dei sistemi di assistenza e funzioni dedicate alla guida su fondi a bassa aderenza visualizzabili sul display centrale. È la Sandero per chi cerca versatilità, per chi alterna città, extraurbano e strade meno perfette, mantenendo però un controllo rigoroso del budget.