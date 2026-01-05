Dacia Sandero, gamma e prezzi del modello rinnovato

Dacia Sandero propone un restyling mirato, razionalità progettuale e una gamma motori pensata per massimizzare valore, autonomia e concretezza d’uso

In un mercato automobilistico spesso perso tra inutili orpelli e listini che sembrano scritti per emiri, Dacia continua a recitare la parte del bastian contrario, quella di chi la macchina la costruisce per chi la guida davvero. La Casa di Mioveni con la nuova Sandero ha optato per un restyling che non è solo una boccata di aria fresca, ma un vero e proprio consolidamento di quella filosofia pragmatica che ha reso il marchio uno dei punti di riferimento in Europa. La Sandero si presenta ancora una volta con la sua doppia anima: la Streetway, votata alla giungla urbana, e la Stepway, per chi ricerca quel sapore da crossover senza dover spendere una fortuna.

Un design ancora più maturo

Il restyling 2025 non stravolge, ma affina quelle che sono le armi di seduzioni di una delle vetture più vendute in Europa. Il volto della Sandero ora sfoggia una nuova firma luminosa con un disegno a T rovesciata, che dona uno sguardo più moderno e deciso a tutto l’anteriore. La calandra è stata rivista per ospitare il nuovo corso stilistico del brand, mentre sulla variante Stepway debutta la plastica Starkle per i passaruota, un materiale che punta sulla robustezza e sulla sostenibilità senza rinunciare al look. Anche la tavolozza dei colori si aggiorna, introducendo tinte che non passano inosservate come il Giallo Ambra e il Sandstone.

All’interno, l’abitacolo fa un salto di qualità percepita. Arrivano nuovi tessuti per i rivestimenti e il geniale supporto YouClip, un sistema di fissaggio versatile per accessori che incarna perfettamente lo spirito pratico di Dacia. La tecnologia non è più un tabù: al centro della plancia svetta l’infotainment da 10 pollici, supportato da un quadro strumenti digitale da 7 pollici che rende la consultazione delle informazioni rapida e intuitiva.

Motori: c’è l’imbarazzo della scelta

Sotto il cofano, la Dacia Sandero continua a offrire soluzioni per ogni tasca, ma con muscoli più tonici. La Streetway parte dal collaudato 1.0 aspirato SCe da 65 CV, ma la vera novità è il TCe 100, un turbo benzina a tre cilindri con 10 CV in più rispetto al passato e consumi dichiarati di appena 5,3 litri per 100 km. Per chi cerca la massima prestazione, la Stepway conferma il TCe 110 con cambio manuale a 6 rapporti.

Il piatto forte, però, resta il GPL. La nuova versione Eco-G 120 porta la potenza a 120 CV (ben 20 in più rispetto alla precedente versione), accoppiata a un moderno cambio a doppia frizione con comando E-Shifter. Qui Dacia ha fatto un miracolo di autonomia: il serbatoio del GPL è cresciuto del 20%, passando da 40 a 50 litri. Il risultato? Una percorrenza complessiva che tocca i 1.590 km sulla Streetway, una cifra che mette in imbarazzo anche le passiste diesel più celebrate. Per chi guarda ancora oltre, la fine del 2026 segnerà l’arrivo della versione Hybrid 155, un Full Hybrid da 155 CV derivato dalla sorella maggiore Bigster.

Gli allestimenti disponibili

La gamma è strutturata per non confondere il cliente. La Sandero Streetway si divide nei livelli Essential, Expression e Journey. La versione Journey rappresenta il vertice per chi vuole tutto ciò che serve in città con un tocco di eleganza in più.

La Sandero Stepway, invece, risponde con gli allestimenti Essential, Expression ed Extreme. Quest’ultimo, in particolare, esalta l’anima outdoor della vettura, offrendo il massimo della dotazione estetica e funzionale per chi non vuole porsi limiti nei weekend fuori porta.

Listino prezzi

Il listino della Dacia Sandero Streetway attacca a 14.800 euro per la versione Essential SCe 65, arrivando ai 19.200 euro per la top di gamma Eco-G 120 Journey con cambio automatico. La Stepway, più ricca e rialzata, parte dai 16.500 euro della versione Essential Eco-G 120. Chi desidera il massimo della gamma, la Stepway Extreme con motore Eco-G 120 e cambio automatico, arriva a un prezzo di 20.200 euro. Cifre che confermano come la Sandero sia, oggi più che mai, la scelta razionale per chi non vuole rinunciare a una macchina nuova, garantita e tecnologicamente al passo con i tempi.