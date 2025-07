Ufficio Stampa Dacia Tante novità per la Sandero

Uno dei modelli di maggior successo, nel corso degli ultimi anni, sul mercato europeo è, senza dubbio, la Dacia Sandero. La vettura, vera e propria icona del marchio Dacia, ha registrato ottimi risultati commerciali, anche grazie a un rapporto qualità/prezzo al top del mercato, e ha chiuso il 2024 come leader del mercato europeo per volumi di vendita. Per continuare a dominare sul mercato, Dacia ha in programma un restyling della sua Sandero, con un aggiornamento molto importante che andrà a rinnovare la terza serie del modello, lanciata nel 2020 e aggiornata poi nel 2022.ù

Le novità in arrivo sono tante: Dacia, infatti, punta a confermare tutti gli elementi centrali della sua Sandero ma intende continuare a evolvere il design andando anche a rinnovare, rendendola più sostenibile ed elettrificata, la gamma di motorizzazioni. Andiamo a fare il punto sulle novità in arrivo con il restyling per uno dei modelli di maggior successo del mercato europeo.

Un nuovo look

Il restyling della Dacia Sandero dovrebbe portare a un aggiornamento del look e, in particolare, in un nuovo frontale, più in linea con le ultime produzioni del brand, sempre alla ricerca di uno stile moderno e in grado di rendere facilmente identificabili i suoi modelli. I designer di Dacia dovrebbero intervenire su vari elementi della carrozzeria, lasciando, però, inalterata la tradizionale firma luminosa a Y dei gruppi ottici. Non mancherà un aggiornamento per la versione Stepway, modello chiave per il successo di Sandero sul mercato europeo. Anche in questo caso, il restyling si concentrerà sull’aggiornamento, principalmente, del frontale. È bene specificare, in ogni caso, che si tratta di rumor e di ipotesi. Maggiori dettagli sull’evoluzione stilistica del modello di Dacia arriveranno soltanto nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, la Casa continuerà a puntare sul modello attuale che ha conquistato il titolo di auto più venduta in Europa nel 2024.

Nuovi motori

Per il restyling della Dacia Sandero ci saranno anche nuovi motori. In arrivo, in particolare, potrebbe esserci una nuova variante Full Hybrid che dovrebbe ereditare il motore lanciato da Dacia sulla Dacia Jogger e in grado di offrire una potenza massima di 140 CV. Confermate le motorizzazioni benzina e GPL che, in ogni caso, andranno aggiornate con l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza, andando a ridurre l’impatto ambientale. Dacia continuerà a produrre una variante diesel che, però, sarà commercializzata solo nei mercati extraeuropei visto che le motorizzazioni a gasolio non rientrano più nella strategia del brand per l’Europa.

Il debutto è vicino

La Dacia Sandero dovrebbe ricevere un aggiornamento in tempi rapidi. Il restyling, infatti, potrebbe arrivare nel corso del 2026, con la presentazione ufficiale che potrebbe avvenire già nel corso dell’ultima parte del 2025. Si tratterà, quasi sicuramente, dell’ultimo restyling dell’attuale generazione (la terza) di Sandero che, come la seconda, dovrebbe restare sul mercato per 8 anni (dal 2020 al 2028) per poi cedere il passo a un nuovo modello. Ulteriori aggiornamenti in merito al futuro della best seller di Dacia e sempre più punto di riferimento del mercato europeo arriveranno nelle prossime settimane. Nel frattempo, ricordiamo che l’attuale Dacia Sandero è ordinabile con un listino prezzi che parte da 13.950 euro.