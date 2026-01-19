Nuova Dacia Sandero: essenzialità e robustezza si fondono con tecnologia, design moderno e dettagli sostenibili per un’auto pronta a vivere ogni giorno con stile e praticità

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero, stile più maturo per la best seller

C’è un momento nella vita di ogni modello in cui il passato incontra il futuro, e per Dacia Sandero Streetway e Stepway quel momento è oggi. Due nomi e una sola anima che, nel corso degli anni, hanno conquistato gli automobilisti per semplicità, solidità e affidabilità, adesso si presentano con un design rivisto, capace di trasmettere carattere senza sacrificare l’essenzialità che ha reso celebre il marchio del gruppo Renault. È l’inizio di una nuova storia, fatta di linee più decise, materiali innovativi e dettagli pensati per rendere la vita a bordo più pratica e piacevole.

Esternamente come cambia

Il frontale cattura subito l’attenzione: la nuova firma luminosa a LED, una T rovesciata posta sopra i fari, diventa il segno distintivo della personalità della Sandero. Non è solo un dettaglio estetico, ma un vero e proprio simbolo di modernità e solidità. La firma luminosa si collega alla calandra inedita attraverso una sequenza di puntini bianchi, come pixel su uno sfondo nero, creando un effetto grafico elegante e contemporaneo. L’integrazione tra calandra, fari e paraurti è perfetta: il frontale sembra un unico pezzo, semplice, armonioso, capace di trasmettere robustezza senza risultare massiccio.

Anche il posteriore si rinnova. I nuovi fari a LED, sempre con effetto “pixel”, accentuano la personalità della Sandero Streetway e della Sandero Stepway. La forma verticale dei fari dialoga con i parafanghi, aumentando la percezione visiva di stabilità. Sulla Stepway, il design robusto è ulteriormente sottolineato dalla nuova fascia nera opaca che corre tra fari e paraurti, a sottolineare il carattere più grintoso e orientato all’outdoor del modello.

A proposito di outdoor, le protezioni in Starkle® diventano protagoniste. Questo materiale, introdotto da Dacia su nuovo Duster, combina resistenza, estetica e sostenibilità: contiene il 20% di plastica riciclata e presenta particelle bianche che creano un effetto maculato unico. Non è verniciato, quindi resiste meglio ai graffi della vita quotidiana e riduce la carbon footprint in fase di produzione. Le protezioni coprono passaruota, sottoscocca e fendinebbia, rendendo la Sandero Stepway pronta a ogni avventura, senza rinunciare a un aspetto raffinato.

Cosa cambia dentro

Il design si riflette anche negli accessori e nei dettagli funzionali: nuovi coprimozzi, cerchi in lega leggera e la shark antenna di serie a partire dalla versione Expression completano il pacchetto estetico, mentre le nuove tinte metallizzate, come il giallo ambra per la Streetway e la Stepway, e il colore Sandstone disponibile sulla Streetway, offrono un tocco di personalità in più.

Anche l’interno racconta una storia coerente. Le nuove bocchette dell’aria a T rovesciata richiamano la firma luminosa esterna, legando design e identità visiva. I rivestimenti tessili, inediti per sedili, plancia e pannelli porta, creano ambienti accoglienti e resistenti. Gli allestimenti Essential ed Expression puntano sul nero, mentre la Streetway adotta dettagli blu raffinati. L’ergonomia del nuovo volante e, nelle versioni automatiche, il comando del cambio E-Shifter e le palette al volante, rendono la guida più fluida e piacevole.

L’evoluzione passa anche dalla tecnologia: il sistema multimediale con display centrale da 10’’ e navigazione connessa, insieme a un caricatore a induzione per smartphone, garantisce connettività senza compromessi. L’esclusivo sistema YouClip, semplice e versatile, permette di agganciare in modo sicuro accessori come supporti per tablet, organizer, caricabatterie e appendiabiti. Due nuovi accessori, una custodia per occhiali e una borsa per la spesa, saranno presto disponibili nei concessionari, a completare la praticità quotidiana. La nuova Sandero non è solo un’auto semplice: è un equilibrio tra essenzialità e modernità, tra robustezza e comfort, tra estetica pulita e funzionalità intelligente. Ogni dettaglio, dal frontale al bagagliaio, è pensato per migliorare la vita a bordo senza complicarla, confermando Dacia come marchio capace di parlare chiaro, senza fronzoli, ma con stile.