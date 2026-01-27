Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero, la sicurezza dell'auto più venduta in Europa

La Dacia Sandero conferma il suo ruolo da protagonista nel mercato europeo: nel 2025 è risultata l’auto più venduta in Europa, un primato che testimonia come la combinazione di prezzo competitivo, versatilità e affidabilità continui a convincere gli automobilisti del Vecchio Continente. Recentemente, la vettura romena ha ricevuto un restyling che ne ha affinato il design, rendendolo più moderno e dinamico, ma senza snaturarne l’identità. Tuttavia, uno dei punti di forza della nuova Sandero resta il comparto sicurezza, che per la sua categoria offre soluzioni oggi impensabili su molte compatte economiche.

Fra confort e sicurezza

Tra le novità più pratiche spicca il caricatore a induzione per smartphone, pensato per chi utilizza il telefono durante la guida per la navigazione o la connessione wireless Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema è ora disponibile sulla consolle centrale della Sandero, garantendo una ricarica continua senza cavi e riducendo le distrazioni: un piccolo ma significativo accorgimento per la sicurezza quotidiana.

Chi cerca un’esperienza di guida più sicura e confortevole può contare su tre nuovi equipaggiamenti che migliorano il controllo della vettura in situazioni reali: fari automatici, Multiview Camera e retrovisori ripiegabili elettricamente. I fari automatici ottimizzano la visione notturna, alternando in autonomia tra abbaglianti e anabbaglianti per evitare di accecare gli altri utenti della strada. La Multiview Camera offre una vista dall’alto durante le manovre a bassa velocità, rendendo più semplici parcheggi e svolte in spazi stretti, mentre i retrovisori ripiegabili elettricamente proteggono la carrozzeria dagli urti quando l’auto è parcheggiata in strade anguste. Questi sistemi, se combinati, contribuiscono a una guida più rilassata e sicura, anche negli scenari urbani più complessi.

Gli ADAS non possono mancare

La Sandero integra, inoltre, i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), indispensabili per soddisfare le normative europee in materia di sicurezza. Tra questi, spicca la frenata automatica di emergenza, attiva sia in città che su strade extraurbane, capace di rilevare veicoli, pedoni, ciclisti e moto. Accanto a questo, il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente segnala quando l’utente mostra segni di stanchezza o calo di concentrazione, riducendo il rischio di incidenti dovuti a distrazioni. Per rendere l’uso di questi sistemi immediato e intuitivo, Dacia ha introdotto il pulsante “My Safety”, che permette di configurare rapidamente tutti i dispositivi ADAS secondo le preferenze del conducente. Una soluzione semplice ma efficace per garantire che la sicurezza sia sempre a portata di mano, senza complicazioni.

Possiamo dire che il restyling della Dacia Sandero non ha riguardato solo l’estetica: la vettura romena si conferma oggi una citycar attenta alla protezione dei suoi occupanti. Tra caricatore a induzione, fari automatici, Multiview Camera, retrovisori elettrici e sistemi di assistenza avanzati, la Sandero offre ai guidatori un’esperienza più sicura e serena, mostrando che anche una vettura economica può stabilire standard elevati nel segmento delle utilitarie compatte. Nel 2026, dunque, la Sandero non è soltanto una delle auto più amate in Europa, ma anche un modello di riferimento per chi cerca sicurezza concreta, comfort e tecnologia accessibile, senza rinunciare alla praticità e al piacere di guida quotidiano.