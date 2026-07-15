Dacia porta la tecnologia Hybrid 155 sulla Sandero Stepway e rilancia la sfida nel segmento B con un mix di efficienza, praticità e convenienza

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero, adesso anche Full Hybrid

Il percorso di democratizzazione della tecnologia elettrificata compiuto da Dacia segna oggi un punto di svolta fondamentale con l’introduzione della motorizzazione full hybrid 155 sulla Sandero Stepway. Questa mossa strategica arricchisce l’offerta di vetture elettrificate accessibili del marchio, proponendo un modello che, con un prezzo di partenza di 20.800 euro, si mantiene fedele al DNA del brand: offrire l’essenziale senza scendere a compromessi su comfort e utilità. L’arrivo di questa nuova generazione di ibridazione, già inaugurata dal modello Bigster e successivamente adottata da Duster e Jogger, proietta la Sandero verso una nuova dimensione di efficienza e reattività.

Una storia di successo

La Sandero non è solo un’auto, ma un vero punto di riferimento del mercato automobilistico globale. Da oltre vent’anni, Dacia ha saputo trasformare questo modello in un mito, capace di imporsi come la vettura numero uno per vendite a privati in Europa dal 2017. Nel 2025, per il secondo anno consecutivo, la Sandero ha confermato la sua leadership assoluta come auto più venduta in Europa in tutti i canali di vendita.

In Italia, il successo è altrettanto eclatante: si è confermata come l’auto straniera più venduta a privati nel 2025. L’introduzione del motore full hybrid 155 non fa che rafforzare questa posizione, rispondendo alle nuove aspettative di un mercato che nel 2025 ha visto raddoppiare le vendite di modelli elettrificati Dacia rispetto all’anno precedente.

Tecnologia Hybrid 155

Dunque, la nuova Sandero Stepway ha un sistema ibrido avanzato e comprovato. Il powertrain è composto da un motore benzina a 4 cilindri da 1,8 litri e 109 CV, abbinato a due motori elettrici: un’unità principale da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione. Il sistema è alimentato da una batteria da 1,4 kWh (230 V) ed è gestito da un cambio automatico elettrificato privo di frizione, dotato di quattro rapporti per il motore termico e due per quelli elettrici.

Questa architettura permette vantaggi tangibili nell’uso quotidiano. La partenza avviene sistematicamente in modalità 100% elettrica e, grazie alla frenata rigenerativa e all’alta capacità di recupero energetico, è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica. I benefici si riflettono direttamente sui costi di gestione: i consumi si riducono fino al 40% rispetto a un motore benzina equivalente, con medie complessive che oscillano tra 4,2 e 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 contenute tra 96 e 100 g/km.

Un’esperienza di guida fluida e versatile

Oltre all’efficienza, la motorizzazione Hybrid 155 offre una guida sensibilmente più fluida e silenziosa, con una maggiore reattività nelle accelerazioni a basso regime. Si tratta di un sistema “full hybrid”, il che significa che l’utente può godere di tutti i vantaggi dell’elettrico senza alcun vincolo di ricarica esterna, garantendo una versatilità adatta a molteplici esigenze di utilizzo, dai tragitti urbani ai viaggi più lunghi. Questa motorizzazione va a completare una gamma già efficiente che include il TCe 110 e le innovative varianti Eco-G 120 con GPL e cambio automatico.

Listino prezzi

La nuova Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 è già ordinabile presso tutte le concessionarie italiane, mentre per la variante Sandero Streetway l’ordinabilità sarà aperta nelle prossime settimane. La gamma si articola su due livelli di allestimento pensati per massimizzare il valore per il cliente:

Expression: l’allestimento di ingresso per la motorizzazione Hybrid 155 viene proposto a un prezzo di 20.800 euro (IVA inclusa), offrendo una dotazione completa che rispecchia la filosofia del marchio;

l’allestimento di ingresso per la motorizzazione Hybrid 155 viene proposto a un prezzo di (IVA inclusa), offrendo una dotazione completa che rispecchia la filosofia del marchio; Extreme: la versione più ricca e rifinita, caratterizzata da un look outdoor più marcato e dotazioni specifiche, è disponibile a un prezzo di 21.900 euro (IVA inclusa).

Con questo listino, Dacia continua a presidiare il mercato con la proposta ibrida più competitiva del segmento, dimostrando come la tecnologia utile e sostenibile possa essere realmente alla portata di tutti.