Dacia Striker, semplifica la vita con gli accessori YouClip

Dai nuovi accessori YouClip al box da tetto da 480 litri, Dacia Striker punta su praticità e comfort per famiglie, viaggiatori e proprietari di animali domestici

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Alessandro Marchetti

Esperto di automotive

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Dacia Striker, semplifica la vita con gli accessori YouClip
Ufficio Stampa Dacia
Dacia Striker, tre motori per spendere meno
Che cos'è l'accessorio YouClip? Quali sono le dimensioni della Dacia Striker? Come funziona il box da tetto Dacia?

Con la Striker, Dacia prova a infilarsi tra SUV e station wagon con un crossover da 4,62 metri e fino a 600 litri di bagagliaio. La Casa rumena ha pensato anche a una gamma di accessori che si adatta a chi con l’auto ci vive davvero: famiglie con bambini, cani, bagagli da vacanza. Tra novità YouClip, un box da tetto dedicato e un piccolo universo per gli amici a quattro zampe, l’obiettivo è renderla più pratica senza gonfiare il conto.

Il sistema YouClip

Il cuore di tutto resta YouClip, l’idea con cui Dacia ha cambiato il modo di organizzare l’abitacolo. Sulla Striker i punti di fissaggio arrivano a nove, distribuiti nell’abitacolo e nel bagagliaio, così ognuno può configurare lo spazio a modo suo e spostare gli accessori quando serve. Anche i portabicchieri della consolle sono rimovibili e si possono riposizionare grazie a questi attacchi.

Per l’occasione arrivano tre accessori nuovi. Il primo è il porta-borraccia con moschettone, pensato per stare in auto ma anche per seguire chi scende per una passeggiata. È fatto per il 70% di plastica riciclata. Poi c’è la coperta per bambini, con un disegno di pista per giocare con le macchinine sul davanti e un lato morbido sul retro. Si aggancia al bracciolo centrale posteriore, così i più piccoli la raggiungono da soli, e contiene il 45% di materiali riciclati. Infine la rete multifunzionale, che si fissa dietro i sedili anteriori o nel bagagliaio per tenere in ordine giochi, oggetti quotidiani o attrezzature sporche. Una volta staccata, diventa una comoda borsa per la spesa. Qui il materiale riciclato è il 25%.

Box da tetto aerodinamico

Chi parte per le vacanze con mezza casa può contare sul nuovo box da tetto Dacia. Nasce per tutti i veicoli del marchio, ma è disegnato per integrarsi il più possibile nel profilo della Striker, che già di suo ha le barre integrate sul tetto. Il design punta a non rovinare l’aerodinamica, che per un’auto che vuole un buon TCO conta parecchio.

La capacità è di 480 litri per un carico massimo di 75 kg. Misura 2.000 x 857 x 440 mm e pesa 18 kg, mentre l’altezza totale con il box montato arriva a 2,07 metri, un dato da ricordare per garage e parcheggi coperti. Non mancano un sistema che lo mantiene in posizione aperta e l’apertura su due lati, comoda per caricare da qualunque lato. Anche qui c’è una quota di materiali riciclati, pari al 20%.

Accessori dedicati agli animali

Il capitolo che farà sorridere i proprietari di cani e gatti riguarda gli accessori pensati per gli animali domestici. Il guinzaglio di sicurezza ha un doppio sistema di fissaggio, con fibbia per la cintura e gancio per il poggiatesta, e si monta sulla panchetta posteriore o nel bagagliaio. Si regola fino a 125 cm e si può usare anche per le passeggiate.

C’è poi il seggiolino per animali, installabile sul sedile del passeggero o dietro. Protegge i rivestimenti da peli e graffi e ha un guinzaglio integrato per animali fino a 15 kg. Le cinghie servono anche a portarlo fuori dall’auto, mentre quattro tasche laterali tengono a portata di mano ciotola e borraccia.

Alla lista si aggiungono pedane dal disegno inedito, il portapacchi da tetto In Nature e tappetini in gomma e tessuto con materiali riciclati. Dacia non ha comunicato i prezzi dei singoli accessori, che restano da verificare al momento del lancio. Nel complesso la gamma segue la filosofia del marchio: poche idee concrete, un po’ di materiali riciclati e soluzioni pensate per la vita di tutti i giorni.

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