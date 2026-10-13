Dai nuovi accessori YouClip al box da tetto da 480 litri, Dacia Striker punta su praticità e comfort per famiglie, viaggiatori e proprietari di animali domestici

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Striker, tre motori per spendere meno

Con la Striker, Dacia prova a infilarsi tra SUV e station wagon con un crossover da 4,62 metri e fino a 600 litri di bagagliaio. La Casa rumena ha pensato anche a una gamma di accessori che si adatta a chi con l’auto ci vive davvero: famiglie con bambini, cani, bagagli da vacanza. Tra novità YouClip, un box da tetto dedicato e un piccolo universo per gli amici a quattro zampe, l’obiettivo è renderla più pratica senza gonfiare il conto.

Il sistema YouClip

Il cuore di tutto resta YouClip, l’idea con cui Dacia ha cambiato il modo di organizzare l’abitacolo. Sulla Striker i punti di fissaggio arrivano a nove, distribuiti nell’abitacolo e nel bagagliaio, così ognuno può configurare lo spazio a modo suo e spostare gli accessori quando serve. Anche i portabicchieri della consolle sono rimovibili e si possono riposizionare grazie a questi attacchi.

Per l’occasione arrivano tre accessori nuovi. Il primo è il porta-borraccia con moschettone, pensato per stare in auto ma anche per seguire chi scende per una passeggiata. È fatto per il 70% di plastica riciclata. Poi c’è la coperta per bambini, con un disegno di pista per giocare con le macchinine sul davanti e un lato morbido sul retro. Si aggancia al bracciolo centrale posteriore, così i più piccoli la raggiungono da soli, e contiene il 45% di materiali riciclati. Infine la rete multifunzionale, che si fissa dietro i sedili anteriori o nel bagagliaio per tenere in ordine giochi, oggetti quotidiani o attrezzature sporche. Una volta staccata, diventa una comoda borsa per la spesa. Qui il materiale riciclato è il 25%.

Box da tetto aerodinamico

Chi parte per le vacanze con mezza casa può contare sul nuovo box da tetto Dacia. Nasce per tutti i veicoli del marchio, ma è disegnato per integrarsi il più possibile nel profilo della Striker, che già di suo ha le barre integrate sul tetto. Il design punta a non rovinare l’aerodinamica, che per un’auto che vuole un buon TCO conta parecchio.

La capacità è di 480 litri per un carico massimo di 75 kg. Misura 2.000 x 857 x 440 mm e pesa 18 kg, mentre l’altezza totale con il box montato arriva a 2,07 metri, un dato da ricordare per garage e parcheggi coperti. Non mancano un sistema che lo mantiene in posizione aperta e l’apertura su due lati, comoda per caricare da qualunque lato. Anche qui c’è una quota di materiali riciclati, pari al 20%.

Accessori dedicati agli animali

Il capitolo che farà sorridere i proprietari di cani e gatti riguarda gli accessori pensati per gli animali domestici. Il guinzaglio di sicurezza ha un doppio sistema di fissaggio, con fibbia per la cintura e gancio per il poggiatesta, e si monta sulla panchetta posteriore o nel bagagliaio. Si regola fino a 125 cm e si può usare anche per le passeggiate.

C’è poi il seggiolino per animali, installabile sul sedile del passeggero o dietro. Protegge i rivestimenti da peli e graffi e ha un guinzaglio integrato per animali fino a 15 kg. Le cinghie servono anche a portarlo fuori dall’auto, mentre quattro tasche laterali tengono a portata di mano ciotola e borraccia.

Alla lista si aggiungono pedane dal disegno inedito, il portapacchi da tetto In Nature e tappetini in gomma e tessuto con materiali riciclati. Dacia non ha comunicato i prezzi dei singoli accessori, che restano da verificare al momento del lancio. Nel complesso la gamma segue la filosofia del marchio: poche idee concrete, un po’ di materiali riciclati e soluzioni pensate per la vita di tutti i giorni.