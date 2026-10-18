Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Striker: le anime della nuova Dacia

Lo Striker è tra le vetture protagoniste del Salone di Parigi 2026, ampliando l’offerta di Dacia con una gamma di motorizzazioni multi-energia che comprende versioni ibride, GPL e a tripla alimentazione (benzina, elettrico e GPL). L’auto ha una impostazione rialzata con le classiche doti da fuoristrada dei SUV, pur confermando la praticità delle station wagon e la dinamicità delle berline.

Con Striker, Dacia offre ai clienti del segmento C la possibilità di entrare in una dimensione inedita, con una nuova interpretazione dei crossover più orientati alla versatilità. Sul piano estetico si è andati alla ricerca di un equilibrio tra varie esigenze e segmenti, creando un mix ideale per famiglie che cercano la spaziosità delle station wagon e la solidità dei SUV. L’approccio innovativo si traduce in uno stile che fonde linee fluide ed elementi più verticali, rendendo la vettura una compagna di avventure ideale anche nelle condizioni più impegnative.

Tre anime in una sola auto

Dacia ha scelto di accorpare tre mondi in un’offerta particolarmente competitiva. Il parabrezza inclinato, la linea del tetto allungata e il lunotto spiovente donano una forte identità, esprimendo il concetto di Essential & Cool, non tradendo i principi di semplicità ed efficienza che impregnano il DNA del brand appartenente al Gruppo Renault. Il crossover si è lasciato ispirare dall’eleganza delle berline e delle station-wagon, offrendo volumi più robusti.

Il risultato finale enfatizza il concetto Robust & Outdoor, derivato direttamente dai codici dei SUV. La verticalità accentuata delle superfici, l’altezza da terra generosa e le proporzioni imponenti creano una immagine massiccia e di grande stabilità. Non mancano barre da tetto integrate che conferiscono alla vettura una dimensione outdoor, non intaccando la coerenza della linea. Spicca la nuova firma luminosa LED Dacia a forma di “T”, posta alle quattro estremità della Striker. Il frontale risulta accattivante, contribuendo alla strutturazione visiva di un profilo che propone un asse verticale a un elemento orizzontale.

Sguardo seducente

All’anteriore la firma si integra nella calandra nero lucido, al cui centro spicca l’emblema Dacia Link. La vettura romena propone una maggiore percezione di robustezza, accentuata dall’ampio paraurti. La firma luminosa del retrotreno non si discosta dal medesimo linguaggio stilistico, grazie a una ampia fascia nera che garantisce coerenza visiva. Spicca la scritta Dacia in rilievo sulla fascia, enfatizzando la parte inferiore del portellone più verticale. Da notare anche le grandi ruote da 17’’ o 18’’ e da 19’’ in opzione.

Con 4,62 metri di lunghezza, la Striker impreziosisce con eleganza e personalità il design delle station wagon del segmento C. Il crossover non supera 1,53 metri di altezza (rispetto a più di 1,60 metri dei SUV del segmento C), avvicinandosi così alla dinamicità delle berline. Sono 7 i colori disponibili fin dall’allestimento Expression, che comprende due tinte inedite: Frost Green e Cosmic Blue.

Nato per rispondere alle esigenze di famiglie che amano le gite fuori porta, lo Striker nell’allestimento Extreme può trasportare equipaggiamenti per il tempo libero e attrezzature. Chi opta per la Journey è accolto in un comfort superiore per i lunghi viaggi, ideale per una esperienza più rilassata. La dotazione è pensata per il benessere a bordo: sedile del conducente regolabile elettricamente, sedili anteriori e volante riscaldati, selleria mista in tessuto / TEP microcloud e portellone motorizzato.