Denza è il nuovo brand con cui BYD punta a conquistare il mercato premium in Europa e superare la concorrenza di Tesla e di Mercedes: ecco i primi modelli in arrivo

Fonte: Getty Images Con Denza, BYD punta a conquistare l'Europa

BYD ha oramai avviato un ambizioso programma di crescita in Europa. Per ritagliarsi uno spazio da protagonista, l’azienda cinese punta anche sul mercato premium a cui si rivolgerà il brand Denza, da tempo attivo in Cina e ora pronto a ritagliarsi il suo spazio anche in Europa. I primi modelli Denza per il nostro mercato sono stati svelati nel corso di un evento tenuto a Milano, a margine della Design Week.

Si tratta del furgone D9 e della shooting brake Z9 GT, un modello chiave per il successo di Denza in Europa, che è stata progettata da Wolfgang Egger, oggi responsabile del design di BYD ma con una lunga carriera tra Alfa Romeo, Lancia, Seat e Lamborghini.

Con Denza, BYD punta a sfidare marchi di grande diffusione come Mercedes e Tesla, diventando un punto di riferimento per la clientela alla ricerca di una nuova vettura premium. L’avventura sul mercato europeo del nuovo brand cinese inizierà molto presto. Le rivali sono state avvisate e hanno poco tempo per trovare le giuste contromisure.

Un programma ambizioso

Denza punta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, diventando il simbolo della gamma BYD nel segmento premium. Per farlo, l’azienda punterà su nuove tecnologie che arriveranno prima sui modelli Denza e poi sugli altri brand del Gruppo. La Nuova Z9 GT sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’anno con una versione dotata di tre motori elettrici e una batteria da 101 kWh, in grado di garantire un’autonomia di 550-600 chilometri (l’omologazione e i dati ufficiali sull’autonomia arriveranno nel corso delle prossime settimane).

Nel corso del 2026, invece, è previsto il debutto di una variante ibrida Plug-In con batteria da 38,5 kWh e un’autonomia in modalità elettrica che potrà arrivare a 160 chilometri. Per il momento, BYD non ha fornito dettagli sui prezzi di vendita della Z9 GT che, inevitabilmente, andrà a posizionarsi nella fascia alta del mercato, superando i 73.000 euro richiesti per la BYD Tang. Probabilmente, BYD attenderà i prossimi sviluppi sulla questione dei dazi e il relativo impatto che avranno sul mercato (in particolare per il segmento premium) a livello globale prima di definire il listino prezzi dei modelli Denza.

Focus sull’Europa

BYD punta forte sull’Europa per il suo futuro e già oggi è il primo brand cinese nel continente, considerando i risultati ottenuti nel corso del 2024. La scelta di creare una gamma di modelli premium con il brand Denza è una conferma di questa strategia che prevede anche la produzione in Europa di nuove vetture. Un’anticipazione in tal senso arriva da Alfredo Altavilla, Special Advisor per l’Europa di BYD, che ha ribadito l’imminente avvio della produzione di auto in Ungheria, anche come risposta ai dazi. L’azienda ha oramai gettato le basi per poter avviare un ambizioso programma di crescita sul mercato europeo e anche il segmento premium è nel mirino. Ricordiamo che, sul finire dello scorso anno, BYD aveva anticipato l’arrivo di cinque nuovi modelli per il 2025 confermando la volontà di accelerare, in modo significativo, il programma di espansione per il mercato europeo.