Il modello coupé ha già meravigliato gli appassionati con i primi test in pista. La Denza Z Convertible si è mostrata al Salone dell’Auto di Pechino del 2026

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Novità Denza Z Convertible

I fan europei potranno osservarla nel tempio della velocità di Goodwood e con il suo sguardo ammaliante la vettura scoperta di Denza, marchio premium di BYD, è pronta a piegare lo strapotere dei top brand del Vecchio Continente. La sportiva riprende i tratti distintivi della coupé, svelata all’Auto di Shanghai del 2025, con l’aggiunto di un sistema innovativo di chiusura del tetto.

Dietro al progetto c’è la firma di Wolfgang Egger, ex designer di Audi, che ha ideato tre possibili versioni: coupé, cabriolet e track edition. Per sentire il vento tra i capelli la configurazione a quattro posti presenta un meccanismo di capote in tela che si ripone nel bagagliaio posteriore. Sul piano stilistico non è originalissima, ricordando una sportiva americana con linee più eleganti. Un misto tra una Corvette e una Lotus Emira con portiere allungate e un muso slanciato. Non mancano elementi aerodinamici, ma senza eccessi. La versione di serie dice addio anche all’ampio spoiler posteriore che caratterizzava la showcar.

Potenza brutale

A vederla in strada non trasmette la sensazione di essere una belva in grado di impensierire Ferrari e Lamborghini. L’auto cinese punta sulla raffinatezza e sulla pulizia delle linee. Le portiere sono dotate di maniglie a scomparsa, abbinate a grandi cerchi in lega con pinze freno sportive. Le prese d’aria sul cofano permettono di far respirare la vettura e alle alte velocità propiziano quello che Denza definisce un “volo rasoterra”.

Il bolide rimane incollato all’asfalto, in particolar modo nei tratti misti. Il cuore pulsante è un poderoso motore ibrido che offre una potenza superiore a 1.000 cavalli, con una accelerazione da ferma a 100 km/h in meno di 2 secondi. La Denza Z dispone di sospensioni a controllo magnetoreologico, capaci di adattarsi a differenti superfici con un tempo di reazione inferiore ai dieci millisecondi.

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Abitacolo curato

Spicca sulla plancia un moderno quadro strumenti affiancato da un ampio schermo quadrato, con un pannello per la ricarica wireless e pulsanti di controllo nella zona della console centrale. Si notano le finiture dei sedili sportivi ed elementi premium. La Z svelata a Pechino vantava un’esclusiva colorazione verde “Fiorentine”, tuttavia i clienti potranno scegliere tra una miriade di tinte per personalizzare la scheggia.

I risultati dei test al Nürburgring Nordschleife verranno svelati prossimamente e promettono di innalzare ulteriormente l’hype intorno all’auto cinese. Elon Musk sono anni che rimanda il progetto della Roadster 2.0, una supercar elettrica ad alte prestazioni che doveva affrontare lo 0 a 100 km/h in circa 1,1-2,1 secondi. I top brand cinesi stanno facendo poche chiacchiere e tanti fatti. La supercar si presenterà al Goodwood Festival of Speed ​​nel Regno Unito il prossimo luglio. L’obiettivo sarà attirare i collezionisti dal portafoglio pesante in cerca di una novità dagli occhi a mandorla.

Denza ha registrato ottimi numeri nel 2025, con un picco di vendite globali di 18.139 esemplari lo scorso dicembre. Nei primi due mesi del 2026 si è verificata una flessione, con vendite risalite a 7.133 unità a marzo. L’offensiva di BYD non conosce più limiti e ci sono grandi possibilità che Denza diventi quello che oggi rappresenta Lexus per Toyota. Offrire un prodotto premium potrebbe anche dare una immagine diversa al major di Shenzen, sempre più padrone della scena elettrificata mondiale.