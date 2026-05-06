DENZA Z9GT, l’auto protagonista alla 71ª edizione dei Premi David di Donatello

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Ufficio Stampa BYD

DENZA, marchio premium del Gruppo BYD dedicato alla mobilità a nuova energia, annuncia la propria partecipazione in qualità di auto ufficiale della 71ª edizione dei Premi David di Donatello, il più importante riconoscimento del cinema italiano. La cerimonia si terrà questa sera, mercoledì 6 maggio, a Cinecittà e sarà trasmessa in prima serata su Rai 1.

Protagonista dell’evento sarà la DENZA Z9GT, modello di punta recentemente presentato a Parigi, incaricato di accompagnare attori, registi e ospiti d’onore fino al Teatro 23 di Cinecittà. In un contesto che celebra l’eccellenza artistica italiana, la Z9GT si distingue per un’eleganza contemporanea, contribuendo a valorizzare il momento del red carpet con una presenza raffinata e riconoscibile.

La DENZA Z9GT rappresenta una nuova visione della mobilità di alta gamma, unendo design distintivo, tecnologie avanzate e prestazioni elevate. Ammiraglia del segmento shooting brake, è disponibile sia in versione completamente elettrica sia nella configurazione Super Hybrid DM, ridefinendo gli standard delle granturismo ad alte prestazioni. Il suo stile combina dinamismo sportivo ed eleganza funzionale, fondendo le linee di una vettura performante con la versatilità di una wagon.

Grazie all’evoluto sistema tri-motore sviluppato da DENZA, la Z9GT offre prestazioni di riferimento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi nella versione elettrica, e un’elevata agilità. Lo sterzo indipendente delle ruote posteriori consente inoltre manovre avanzate, come inversioni a compasso e movimenti laterali, facilitando la guida anche negli spazi più ristretti.

L’abitacolo integra soluzioni tecnologiche di ultima generazione: un head-up display in realtà aumentata da 50 pollici, un display centrale flottante da 17,3 pollici e due schermi da 13,2 pollici dedicati rispettivamente al quadro strumenti e all’intrattenimento del passeggero anteriore.

Il design si distingue per superfici essenziali, proporzioni equilibrate e una silhouette slanciata. Tutti gli elementi tecnologici, inclusi sensori e sistemi avanzati di assistenza alla guida, sono integrati in modo discreto, mantenendo un’estetica pulita e armoniosa.

La partecipazione di DENZA alla 71ª edizione dei Premi David di Donatello nasce dall’incontro tra due realtà accomunate da una forte attenzione alla qualità e ai dettagli. Da un lato, la cerimonia celebra il meglio della produzione cinematografica italiana; dall’altro, DENZA porta sul red carpet il proprio linguaggio fatto di innovazione, design ed eleganza