Cinque marchi, decine di novità e un messaggio chiaro: DR Automobiles punta in alto, tra restyling ambiziosi, motorizzazioni e design sempre più raffinati

DR Auto: tante novità al Salone di Torino

Al Salone dell’Auto di Torino, terminato lo scorso 28 settembre, il Gruppo DR Automobiles ha messo in vetrina una rivoluzione silenziosa ma intensa: cinque brand – EVO, DR, Tiger, Sportequipe e ICH‑X – hanno presentato modelli inediti e aggiornatissime versioni che segnano un punto di svolta sia nel design sia nelle tecnologie utilizzate. Dai SUV sette posti ai fuoristrada puri, la manifestazione ha confermato che l’azienda punta su varietà, identità forte e attenzione al dettaglio.

EVO: il nuovo atto

EVO ha dato il via a un nuovo corso: dopo aver annunciato la EVO 6 e la EVO Spazio a Palma di Maiorca, le ha portate finalmente di fronte al pubblico italiano. Tuttavia, la vera novità torinese è stato il debutto della EVO 8, che si è affiancata a una gamma già nutrita che includeva EVO 3, 4, 5, 7 e il pick‑up EVO Cross 4.

La EVO 6 si è mostrata con un carattere deciso: SUV lungo 4,5 metri, animato da un turbo benzina 1.5 da 177 CV, accoppiato a un cambio DCT a sette rapporti. Tre modalità di guida – Standard, Eco, Sportivo – definiscono il comportamento su strada, mentre i cerchi da 20” e l’ampia calandra completano un’estetica muscolare. Interni ben curati, plancia spigolosa ma moderna, con un display unificato da 10,25” sia per il quadro strumenti sia per l’infotainment.

La EVO Spazio, invece, ha sorpreso per la sua dualità: è un monovolume sette posti da 4,8 metri, con look sportivo e un motore che è lo stesso della EVO 6 ma possiede delle sospensioni più raffinate. Il tetto panoramico, inoltre, amplifica la percezione di spazio e di ariosità.

La EVO 8, infine, ha incarnato il top di gamma: 4,70 metri, sette posti, motorizzazioni robuste (1.6 Turbo da 185 CV e 2.0 Turbo da 238 CV), cambio DCT a sette rapporti. A bordo, il pezzo forte è stato il display HD da 14,6’’ al centro della plancia, che ha attirato molta attenzione fra gli appassionati. Il prezzo di partenza per la versione 1.6 Turbo è stato fissato a 32.900 euro.

DR e le sue evoluzioni

DR ha pavimentato il suo stand con la nuova linea DR Collection: DR 3.0, 5.0, e l’ibrida plug‑in DR 6.0 Collection da 316 CV, affiancata dalla DR 7.0. La DR 6.0 ha introdotto la tecnologia ibrida plug‑in combinando un motore turbo‑benzina da 1.5, due motori elettrici e una batteria da 19,3 kWh che garantisce circa 80 km in modalità elettrica. Cinque modalità operative differenti per gestire la trazione EV e termica, con recupero di energia anche in frenata e in fase di parcheggio.

La DR 7.0 Collection, invece, ha ripreso molti elementi tecnici della DR 6.0 ma ha aggiunto spazio: è un 5+2 posti, ideale per chi vuole versatilità. È spinta da un 1.6 Turbo da 185 CV, ma ciò che ha colpito è l’equilibrio tra potenza, raffinatezza interna e prezzo (attorno a 41.900 euro).

Tiger, Sportequipe e ICH‑X: identità ben marcate

Tiger, il nuovo marchio, ha svelato a Torino i suoi modelli Six, Seven, Eight e il monovolume Nine. I primi tre sono SUV lunghi oltre 4,60 metri (Tiger Eight arriva a 4,74), tutti mossi da 1.5 Turbo benzina e cambio DCT a sette rapporti. Il design frontale, con calandra di forte impatto e gruppi ottici sottilissimi, è stato probabilmente la firma visiva più riuscita del brand. Tiger Nine, sette posti, ha confermato che lo spazio interno costituisce una parte essenziale della proposta.

Sportequipe ha mostrato due anime: la 6, più estroversa, la 7, più elegante ma non meno tecnologica. Su entrambe motore benzina da 185 CV, versioni benzina/GPL e dotazioni che includono tetto panoramico ultrawide, interni avanzati con paddle al volante, monitor sulle portiere per temperatura e qualità dell’aria. Dettagli che premiano l’esperienza, non solo la potenza.

Infine, ICH‑X si è imposta con i suoi due modelli inediti: il fuoristrada puro K3 e il ramato K4, pick‑up robusto con capacità di traino e trazione integrale intelligente BorgWarner. Il K3 ha fatto parlare di sé per le sue proporzioni da off‑road classico, il K4 per la sua imponenza e comfort interno: chi ha visto il touch centrale da 15,6’’, materiali di pregio e finiture curate, sa di cosa stiamo parlando.

Bilancio di Torino: che cosa resta

Al Salone si è respirata la volontà di DR Automobiles Groupe di non restare più ai margini: la coerenza tra design, tecnologia e posizionamento di prezzo è sembrata più calibrata che mai. Certe cifre, motorizzazioni e dotazioni non sembrano più “proposte di nicchia”, ma alternative concrete.