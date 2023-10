Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa DS Automobiles DS 4 leader del segmento delle auto compatte premium in Francia nel 2023

Una vettura di enorme successo, quasi inaspettato per la Casa: stiamo parlando della DS 4, che conquista il titolo di leader nel comparto delle auto compatte premium, la più venduta in Francia. Oggi inizia una nuova campagna, che promuove la vera qualità del viaggio.

Le caratteristiche vincenti dell’auto

Nel video, l’auto avanza su un tappeto di nuvole, sospesa al centro di una Parigi finora inedita. In un’ambientazione unica, fatta di mongolfiere, fuochi d’artificio e monumenti iconici, DS mette in mostra la sua creatura vincente, con il suo incredibile comfort abbinato a un design audace.

Ed è in questo modo che emergono le qualità uniche di questa vettura: il comfort delle sospensioni controllate tramite telecamera, l’insonorizzazione, la raffinatezza dei materiali e le tecnologie di bordo all’avanguardia, come la visione notturna.

Comfort e raffinatezza

Ad accompagnare la meravigliosa DS 4 sono le note di “Cheek to Cheek”. E come ha dichiarato lo stesso CEO di DS Automobiles, Olivier François: “Con ‘Travel French class’, DS Automobiles sfoggia le sue competenze in termini di comfort e raffinatezza, attributi distintivi della DS 4. Questo nuovo video poetico, in cui la DS 4 attraversa Parigi di notte, illustra le qualità della vettura. Un’occasione unica per prendere quota e scoprire nuove prospettive nella definizione del comfort”.

Il viaggio è ancora una volta il tema principale della DS 4. Incentrato sul comfort, “Upgrade to French class” è il secondo filmato pubblicitario dedicato alla berlina compatta di DS Automobiles, dopo la campagna “When technology dreams of travel”, lanciata nel 2021.

Oggi l’auto si presenta con la rinnovata firma del brand. Dopo “Spirit of Avant-Garde”, introdotto nel 2014, ora è “Travelling is an Art” ad accompagnare il logo di DS Automobiles. Questo nuovo slogan presenta il viaggio come uno stile di vita e una forma di espressione artistica. L’esplorazione dell’ignoto rappresentata nelle sue vesti più creative, fantasiose e curiose, senza dimenticarne la forte valenza culturale e ispiratrice.

La DS 4 è la berlina compatta premium più venduta in Francia nel corso del 2023, ha ricevuto tanti premi e riconoscimenti – come quello per l’Auto più Bella dell’Anno al Festival Internazionale dell’Automobile 2022 – e acclamata e benvoluta dalla stampa internazionale.

Il nuovo spot della campagna è trasmesso dal 15 ottobre in Francia ed è disponibile su YouTube, la campagna pubblicitaria verrà sviluppata anche negli altri Paesi europei.

Il brand DS

DS Automobiles nasce nel 2014, oggi ancora animato da uno spirito d’avanguardia e supportato da un’eredità eccezionale, mira a incarnare l’arte francese del viaggio. I pilastri che permettono alla Casa di offrire un’esperienza unica al cliente sono i prodotti d’eccellenza, l’inconfondibile savoir-faire francese in tema di lusso e una suite di servizi pensati e creati ad hoc.

Progettati per i clienti mossi dall’ambizione di girare il mondo e godersi ogni momento, i modelli DS abbinano raffinatezza e tecnologia. Con DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, il brand DS offre una gamma di portata globale.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il marchio tiene sempre più all’elettrificazione della gamma e, sotto l’etichetta E-TENSE, offre il 100% della propulsione elettrica, oltre a soluzioni ibride plug-in per arrivare fino a 360 CV e alla trazione a 4 ruote. A partire dal 2024, ogni nuovo modello lanciato da DS Automobiles sarà 100% elettrico.