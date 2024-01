Il 2023 è un anno da incorniciare per DS Automobiles: la Casa automobilistica francese ha ottenuto un record storico in termini di vendite in Italia

Fonte: Ufficio Stampa DS Anno da record per DS in Italia.

DS Automobiles festeggia un grande record in Italia: il brand di Stellantis, nel 2023, ha ottenuto il miglior risultato di sempre in termini di volumi con 7.200 immatricolazioni.

Il dato fa dell’Italia il secondo mercato per la Casa automobilistica francese a livello globale. Gli automobilisti italiani apprezzano i modelli della derivata premium di Citroen, grazie all’innovazione tecnologica di ultima generazione e al raffinato comfort tipico di DS.

Il 2023 è un anno da record per DS Automobiles

La quota di mercato di DS Automobiles nel nostro Paese si consolida allo 0,45% nel settore delle Passenger Cars e fa registrare una performance molto positiva per DS 7, iconico SUV che nel 2023 ha visto incrementare le vendite del 40% rispetto all’anno precedente.

Questi numeri dimostrano ancora una volta i passi da gigante mossi dal brand transalpino nel mercato auto italiano, dove ha conquistato una fetta di pubblico sempre più attento all’ambiente ma che non intende rinunciare allo stile e al comfort a bordo.

La tecnologia è uno dei grandi cavalli di battaglia dei modelli presenti all’interno del listino DS: basti pensare che nel 2023 è stata introdotta l’integrazione di ChatGPT nel sofisticato sistema DS Iris System che ha fatto dell’azienda francese la prima in Europa a integrare il più noto modello di Intelligenza Artificiale Generativa.

Con l’integrazione dell’IA di ChatGPT, l’esperienza di viaggio è diventata ancora più esclusiva e fluida. A completare l’esperienza premium dei modelli della Casa c’è il bouquet di servizi digitali connessi, creati per andare a “coccolare” i clienti con un benessere a bordo aumentato.

Sull’intera gamma di DS, leader delle compatte premium nel 2023 con il modello DS 4, sono stati resi disponibili contenuti esclusivi come il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION che permette alle sospensioni del veicolo di adattarsi alle imperfezioni della strada assicurando un comfort eccezionale, e il sistema DS NIGHT VISION che si compone di una serie di sofisticati elementi, tra cui una telecamera a raggi infrarossi.

I successi della Casa francese

A partire dalla sua nascita, avvenuta nel 2014, DS Automobiles incarna tutto il savoir-faire francese del lusso all’interno dell’industria automobilistica, come testimoniano alcuni modelli dell’attuale gamma come DS 3, DS 4, DS 7 e l’ammiraglia DS 9, tutti proposti anche nelle versioni elettriche oppure ibride plug-in con la firma E-TENSE.

Sono tanti i modelli dell’azienda del Gruppo Stellantis che nel corso degli anni si sono imposti sul mercato europeo, conquistando una fetta di automobilisti sempre più grande: uno dei primi fu DS 4 Crossback, presentato in occasione del Salone di Francoforte del 2015.

Nello stesso anno, al Salone di Ginevra, venne mostrata in anteprima la DS 5: un’auto storica visto che si trattava della prima vettura DS dedicata al mercato europeo dopo la nascita del brand come marchio a sé. Ottimi risultati anche per DS 7 Crossback, presentato sempre a Ginevra ma nel 2017.

I successi ottenuti nell’ultimo decennio non rappresentano un punto di arrivo per la Casa transalpina, bensì un punto di partenza. La strada già tracciata per il futuro è quella dell’elettrificazione: al pari di altri brand, anche DS ha deciso di abbracciare la transizione ecologica e ha annunciato che dal 2024 produrrà esclusivamente veicoli 100% elettrici.