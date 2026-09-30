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Ufficio Stampa Stellantis DS N°7 e concept car: le novità al Salone di Parigi

DS Automobiles torna protagonista al Salone di Parigi. Il brand francese del Gruppo Stellantis ha scelto l’appuntamento di casa per presentare la propria gamma e per svelare una concept car rivoluzionaria. Un modello ambizioso che punta a mostrare quale sarà la direzione che DS intraprenderà nei prossimi anni.

La kermesse parigina permetterà al pubblico di conoscere da vicino la nuova DS N°7. La Casa francese punta a migliorare ulteriormente il proprio SUV, pensando al perfetto binomio tra comfort e sviluppo tecnologico, per un modello destinato a un grande futuro.

La nuova DS N°7 a Parigi

La DS N°7 sarà dunque una delle grandi protagoniste dello stand della Casa del Gruppo Stellantis al Salone di Parigi. Il nuovo SUV sarà presente nelle diverse configurazioni che sono previste dalla gamma. Si potranno conoscere da vicino:

DS N°7 PACK ÉTOILE HYBRID, Silk Green con tetto nero, interni in pelle Nappa Black Basalt;

DS N°7 PACK ÉTOILE E-TENSE FWD Long Range, Silky Green con tetto nero, interni in pelle Nappa Grigio Céleste;

DS N°7 LA PREMIÈRE E-TENSE AWD Long Range, Grigio Palladium, livrea bicolore estesa, interni in pelle Nappa Nero Bizantino.

La vettura si inserisce all’interno della nuova generazione di modelli DS, caratterizzata da una maggiore attenzione alla tecnologia e da un design che prevede architetture definite da linee fluide e armoniose. Un progetto che convince il DS Automobiles CEO, Xavier Chardon:

“Con DS N°7 inauguriamo una nuova fase della storia del Marchio. Un’automobile progettata per vivere il viaggio in modo diverso, all’insegna di un comfort senza precedenti, dove la tecnologia è al servizio delle persone per semplificare la vita e rendere ogni spostamento ancora più piacevole”.

Nuova concept car che guarda al futuro

La nuova concept car è però l’aspetto che attira ancora di più l’attenzione degli appassionati. DS ha scelto Parigi per mostrare in anteprima un modello che vuole anticipare quello che sarà il futuro del design del marchio.

La concept car, come sottolineato dal DS Automobiles CEO Xavier Chardon, vuole esplorare una visione innovativa del Marchio: più audace, personale e ancora più distintiva. Il Salone di Parigi diventa quindi una grande occasione per capire in quale direzione evolverà il design di DS Automobiles.

Tra tecnologia, artigianalità e test drive

Una parte dello stand DS sarà dedicato alla lavorazione degli interni. Un mastro tappezziere mostrerà al pubblico alcune delle tecniche utilizzate per realizzare le finiture e cuciture delle vetture. I visitatori avranno la possibilità di replicare quanto visto e appreso, affiancati dal professionista. Un’esperienza a 360° che sarà completata dalla “Boutique DS“, sezione dello stand che permetterà ai visitatori di approfondire lo stile della Casa francese tramite la visione di alcuni schizzi originali firmati dai designer DS.

DS Automobiles punta però a far vivere un’esperienza digitale unica. La Casa francese metterà a disposizione una web app con filtri dedicati che permetteranno ai visitatori di scattarsi dei selfie personalizzati con il concept. L’esperienza allo stand DS Automobiles diventa sempre più completa anche grazie alla possibilità di effettuare il test drive della N°7. La conferenza stampa si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 10:25 allo stand DS Automobiles.