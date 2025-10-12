Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

DS N°4, eleganza e tecnologia: arriva la nuova berlina compatta

DS N°4 rappresenta il fiore all’occhiello del marchio in questo momento, una berlina compatta premium multi-energia che unisce l’eleganza alla tecnologia. I primi test drive già stanno prendendo il via in Portogallo, mentre i DS store si preparano ad effettuare le prime consegne. Nel design l’auto ha una nuova griglia nera più orizzontale ed una firma luminosa che richiama da vicino quella della concept car DS E-Tense Performance. Il nuovo frontale è di serie su tutti gli allestimenti, sulla versione Étoile però ci sono fari DS Matrix LED Vision.

L’eleganza però sta principalmente nelle proporzioni e la nuova DS N°4 conosce decisamente il senso della misura con una lunghezza di 4,40 m, una larghezza di 1,87 m e un’altezza di 1,49 m, che la rendono una berlina compatta, ma allo stesso tempo confortevole. A dare carattere a questa vettura ci sono i cerchi di diametro ampio (720 mm) da 19 e 20 pollici. Al posteriore invece troviamo fari LED e una mascherina “Dark Chrome” con delle sfaccettature in rilievo. Sul portellone del cofano è poi presente la scritta DS Automobiles, che dona maggiore prestigio all’auto.

Entrando all’interno di quest’auto ci ritroviamo immersi in materiali di prima qualità e tanti tratti distintivi. Ci sono inserti in rilievo Clous de Paris, sedili in pelle Nappa Criollo Marrone con lavorazione a braccialetto, inserti in frassino marrone e cuciture point-perle. Naturalmente ci sono delle differenziazioni in base all’allestimento scelto: la versione Pallas predilige tessuti e tele, mentre la versione Étoile punta sull’Alcantara e i rivestimenti in pelle Nappa.

L’eleganza però in questo caso non è sinonimo di sacrificio in termini di spazi. Sulla DS N°4, infatti, troviamo un bagagliaio ampio che raggiunge i 430 litri nella versione Hybrid, 360 litri in quella Plug-In Hybrid e 390 litri per la nuova versione E-Tense 100% elettrica. Il portellone posteriore è disponibile in versione elettrica con funzione di apertura a mani libere.

Motorizzazioni

DS N°4 è l’unica berlina compatta multi-energia premium che propone una gamma completa di motorizzazioni elettrificate: ibrida a ricarica automatica, ibrida plug-in e la 100% elettrica. La E-Tense ha una batteria da 58,3 kWh che è collegata ad un motore elettrico da 213 CV, che riesce ad erogare una coppia di 345 Nm. L’autonomia WLTP segnalata dalla casa madre è di 450 km. La versione E-Tense ha di serie un caricabatterie da 11 kW e una volta collegata alla colonnina può passare dal 20% all’80% in 30 minuti circa e recuperare 100 km di autonomia in 11 minuti.

La Plug-in Hybrid invece combina un motore a benzina turbo a 4 cilindri da 180 CV e un propulsore elettrico da 125 CV, con un cambio automatico. La potenza combinata è di 225 CV e 360 Nm di coppia. Riesce a percorrere sino a 81 km in modalità 100% elettrico (ciclo combinato WLTP). Infine la versione Hybrid, invece, gode di un motore a benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri e un propulsore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione. Nell’uso urbano riesce a circolare in modalità completamente elettrica per il 50% del tempo. Ha una potenza combinata di 145 CV e una coppia di 230 Nm.

Connettività e listino prezzi

A livello di connettività c’è il Connect One Pack incluso per 10 anni che offre comandi e-Remote per monitorare anche a distanza lo stato della batteria e altri parametri dell’auto. C’è poi il Connect Plus Pack, incluso per 3 anni a seconda dell’allestimento, che porta ad un livello superiore l’esperienza di navigazione connessa e ha altre funzioni disponibili tramite l’app MyDS. Per quanto concerne i prezzi, per la E-Tense si parte dai 43.550 euro della versione Pallas, il medesimo allestimento della Plug-in Hybrid invece costa 47.050 euro, infine la Hybrid parte da 38.500 euro.