Fonte: Ufficio Stampa DS Listino prezzi e caratteristiche della nuova DS N°4: ora è ordinabile

Sono giorni febbrili in casa Stellantis, non solo per la nomina del nuovo Ad, Antonio Filosa, ma anche per il rilancio definitivo di alcuni marchi che per varie questioni, negli ultimi anni non hanno reso quanto sperato. Da qualche giorno DS ha reso prenotabile in Italia la sua N°4, l’ammiraglia premium che promette di stregare il cuore di tutti gli appassionati. Pensata per i clienti che cercano stile ed eleganza, questa berlina compatta ridefinisce gli standard di segmento con il suo stile moderno.

Nello specifico presenta una lunghezza di 4,40 m, larghezza di 1,87 m e altezza di 1,47 m. DS N°4 è allo stesso tempo raffinata, ma anche altamente prestazionale. La sua firma luminosa è ispirata alla concept car DS E-TENSE PERFORMANCE e a N°8. Il fascio di luce si espande lateralmente per poi convergere verso il logo DS. La N°4 è poi dotata per la prima volta di motore E-TENSE 100% elettrico ed è già ordinabile. Per quanto concerne il prezzo si parte dalla versione base della Hybrid che costa 38.500 euro ed è, ad oggi, la più economica della gamma.

Com’è articolata la gamma

La DS N°4 E-TENSE unisce un’autonomia importante (450 km in ciclo WLTP) con prestazioni decisamente elevate (213 CV) e una coppia di 343 Nm). La tecnologia innovativa di questa vettura deriva direttamente dall’esperienza di DS in Formula E, in particolare dal punto di vista software. Questo tipo di vettura è dotata di una batteria da 58,3 kWh, con una chimica di tipo NMC. Riesce a ricaricarsi in 11 minuti in modo tale da poter percorrere altri 100 km o dal 20 all’80% in 31 minuti presso una stazione di rifornimento con ricarica rapida. Infine offre tre diversi livelli di frenata rigenerativa, da -0,6 m/s² a -2 m/s².

La DS N°4 è poi offerta anche come Plug-in Hybrid e presto sarà dotata di un nuovo propulsore dalla potenza di 225 CV e una coppia di 360 Nm, così da offrire un’autonomia di 81 km in modalità full electric, grazie ad una batteria di 14,6 kWh, il 30% in più rispetto alla precedente generazione. Sarà disponibile poi anche un nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCT7. Migliorata anche l’accelerazione, che va da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

Per quanto riguarda la DS N°4 Hybrid, infine, è già ordinabile. Ha una potenza combinata di 145 CV, mette insieme un motore benzina turbo tre cilindri da 1,2 litri, con un propulsore elettrico da 21 kW (28 CV), che viene integrato direttamente nel cambio automatico a doppia frizione e sei velocità. Nell’utilizzo urbano, quest’auto viaggia in modalità completamente elettrica per la metà del tempo totale. Il propulsore recupera energia dalla decelerazione e dalla frenata per alimentare la batteria.

La dotazione

La N°4 è dotata di DS Drive Assist 2.0, che garantisce una guida semi-automatica di livello 2. Essenzialmente questo nuovo modello DS è offerto in due allestimenti principali: Pallas ed Étroile. Della prima però esiste anche una versione a parte per le aziende denominata Pallas Business Line. la Pallas si contraddistingue per gli interni raffinati con sedili ad alta densità e tessuto TEP. Cruscotto e pannelli delle portiere, invece, presentano rivestimenti nero basalto con effetto squama.

Inoltre sono previsti due tipi di pacchetti: Pacchetto Comfort, con sedile di guida elettrico e sedili anteriori riscaldati, vetri laterali laminati acustici e vetri posteriori oscurati. Pacchetto Tech, con apertura e avviamento di prossimità a mani libere, DS Iris System e ricarica wireless per smartphone. Ci sono poi anche 4 optional indipendenti dal pacchetto: gancio di traino rimovibile che non è compatibile con E-TENSE, tetto apribile elettrico, portellone posteriore motorizzato e tetto in Nero Perla.

Per quanto riguarda la versione Étoile, in aggiunta a quanto c’è sulla Pallas troviamo: DS Iris System, fari DS Matrix LED Vision e luci posteriori Full LED con indicatori di direzione scorrevoli. A questi vanno aggiunti poi il pacchetto di rilevamento traffico posteriore, sedili anteriori regolabili elettricamente, vetri posteriori laminati e oscurati, caricatore wireless per smartphone, sottoporta e pedaliera in alluminio.

L’Étoile prevede due pacchetti: Pacchetto Absolute Comfort, con sedili anteriori con funzione riscaldante e massaggiante elettrica, volante riscaldato, portellone motorizzato con accesso hands-free, tetto panoramico elettrico, sistema audio Focal Electra (esclusa nella motorizzazione Hybrid) e DS Extended Head Up Display. Pacchetto Absolute Tech, con DS Drive Assist 2.0, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e visione a 360°, specchi retrovisori esterni a oscuramento automatico, allarme e DS Driver Attention Monitoring.

Per quanto riguarda l’allestimento Étoile Pelle Nappa, è previsto di serie il DS Extended Head Up Display, interni in pelle nappa marrone Criollo con rivestimenti Watchstrap e pacchetto sedili elettrici con volante e sedili anteriori riscaldati. Inoltre è possibile opzionarsi anche quattro optional indipendenti dai pacchetti e sono: tetto apribile elettrico, portellone posteriore elettrico con apertura hands-free, tetto Perla Nera e caricabatterie monofase da 7,4 kW con cavo modo 3 (questo sulla E-TENSE).

Versione speciale e listino prezzi

DS però ha pensato anche ad una versione speciale: la Jules Verne. Quest’ultima è disponibile in tutte le motorizzazioni e di serie include: apertura e avviamento di prossimità hands-free, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera di retromarcia, riconoscimento dei limiti di velocità, DS Iris System integrato con ChatGPT, avviso attivo di uscita dalla corsia, Cruise Control adattivo con la funzione di Stop&Go e pacchetto Connect Plus, caricabatterie wireless e sedili elettrici.

Inutile rimarcare che questa versione nello specifico si ispira al noto romanzo: Il giro del mondo in 80 giorni. A rappresentarne l’esclusività del modello c’è un badge sul cofano che raffigura un quadrante a bussola e sopra la firma del noto romanziere. A corredo di tutto ci sono cerchi in lega LIMA da 19 pollici, con calotta centrale color oro. Il battitacco è cromato satinato e presenta la firma di Jules Verne e un quadrante di orientamento. Gli interni di questa versione si contraddistinguono per rivestimenti in Alcantara Perla e Blu Eterno. Infine la plancia incisa al laser rivela una rosa dei venti in omaggio ai viaggi avventurosi che si leggono nei romanzi del noto scrittore. La Jules Verne parte da 49.250 euro nella versione PHEV e da 40.700 euro in quella Hybrid, mentre in quella E-TENSE il prezzo di partenza è di 45.750 euro. Per quanto concerne le altre varianti, la E-TENSE parte dall’allestimento Pallas a 43.350 euro e la PHEV Pallas parte da 47.050 euro.