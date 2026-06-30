Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis DS N°7 arriva in Italia: prezzi e allestimenti

DS ha scelto un palcoscenico decisamente fuori dagli schemi per presentare al pubblico italiano la sua ultima creazione: il prestigioso Circolo Golf Torino, cornice dell’83° Open d’Italia, di cui il marchio francese è Title Sponsor. Qui ha debuttato ufficialmente la nuova DS N°7, il C-SUV premium che raccoglie l’eredità della DS 7 e che da oggi è ordinabile presso tutti i DS Store italiani a partire da 42.400 euro.

SUV compatto premium

DS N°7 si posiziona nel cuore del segmento dei SUV compatti premium, con caratteristiche più vicine a quelle di una categoria superiore. Lunga 4,66 metri, con un passo di 2,79 metri, offre spazi generosi e un bagagliaio che arriva fino a 560 litri, pur restando un’auto pensata per l’uso quotidiano.

Lo stile, ispirato al concept DS Aero Sport Lounge, raggiunge un coefficiente aerodinamico di 0,26 e introduce elementi distintivi come la firma luminosa DS Light Blade e la griglia DS Luminascreen. La gamma è multi-energia: la versione E-Tense FWD Long Range da 350 CV raggiunge un’autonomia di ben 740 km nel ciclo combinato WLTP, grazie a una batteria da 97,2 kWh. C’è poi la Hybrid 145, che con i suoi 145 CV, vanta consumi dichiarati di 5,4 litri ogni 100 km.

A bordo non manca nulla in fatto di tecnologia: il DS Iris System 2.0 con touchscreen da 16 pollici integra anche ChatGPT, mentre l’impianto audio Electra 3D firmato Focal, il sistema DS PixelVision, il DS Night Vision e il DS Drive Assist 2.0 completano una dotazione di livello assoluto. La produzione avviene nello stabilimento di Melfi, con il debutto nei DS Store previsto per l’ultimo trimestre del 2026.

Allestimenti

La gamma della DS N°7 si articola in quattro livelli di allestimento, pensati per coprire esigenze e budget differenti. La versione base, semplicemente N°7, è disponibile nelle motorizzazioni Ibrida, E-Tense FWD ed E-Tense FWD Long Range, con cerchi in lega da 19 pollici e una dotazione già completa che include accesso e avviamento hands free, sensori di parcheggio posteriori con telecamera e touchscreen centrale da 16 pollici.

Salendo, l’allestimento Pallas aggiunge il sistema DS Iris con navigazione 3D connessa, Android Auto e Apple CarPlay wireless, caricabatterie wireless per smartphone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, portellone elettrico hands free e sedili anteriori riscaldabili.

L’allestimento Étoile, disponibile con tutte le motorizzazioni e cerchi fino a 20 pollici, punta tutto sulla tecnologia: griglia DS Luminascreen, DS Drive Assist 2.0, DS Pixel Led Vision, specchietto retrovisore elettrocromico, sistema 360 Vision e sedili comfort con DS Neck Warmer.

Al vertice della gamma c’è La Première, il top di gamma con cerchi fino a 21 pollici, impianto audio Hi-Fi Electra 3D by Focal, sedili Lounge in pelle Nappa Nero Bizantino, sistema DS Night Vision, volante e parabrezza riscaldati. Sei le tonalità disponibili, tra cui la new entry Verde Seta.

Prezzi e offerta lancio

Il listino della nuova DS N°7 parte da 42.400 euro per la versione Ibrida da 145 CV in allestimento base, mentre la versione 100% elettrica E-Tense in allestimento Aura da 230 CV parte da 50.900 euro. Cifre che impreziosite da una formula di lancio dedicata.

Con il finanziamento targato Stellantis Financial Service, infatti, è possibile accedere alla N°7 a partire da 300 euro al mese, mentre in caso di permuta il prezzo d’attacco scende fino a 35.665 euro per la versione ibrida e 41.600 euro per quella elettrica, oneri finanziari esclusi.