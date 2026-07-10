La nuova DS N°7 punta su design raffinato, tecnologia avanzata e motorizzazioni elettrificate, con autonomia fino a 740 km e produzione a Melfi

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Ufficio Stampa Stellantis DS N°7: fino a 740 km di autonomia e anima premium

Dimensioni generose, piattaforma aggiornata, tecnologia di bordo al passo con i tempi e una gamma che abbraccia sia il mondo ibrido sia quello completamente elettrico. Il tutto prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, un dettaglio che in un momento storico in cui molti marchi stanno ridisegnando le proprie catene produttive non è affatto secondario. Il prezzo d’ingresso è fissato a 42.400 euro, una cifra che colloca DS N°7 tra i player premium del mercato dei SUV del proprio segmento.

Ibrida ed elettrica

La gamma della DS N°7 si articola su quattro motorizzazioni. La versione Hybrid 145 CV monta il tre cilindri 1.2 turbo di ultima generazione, con oltre il 70% dei componenti rivisti rispetto alla generazione precedente. Distribuzione a catena, ciclo Miller, turbina a geometria variabile e iniezione diretta a 350 bar sono le voci tecniche principali di un propulsore che eroga 136 CV abbinati a un motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio a doppia frizione a sei rapporti. È la versione più accessibile del listino, quella pensata per chi non è ancora pronto al salto all’elettrico ma vuole comunque stare al passo con i tempi.

Per chi invece è disposto a compiere il passo completo verso la corrente, la gamma si apre su tre versioni 100% elettriche. La E-Tense FWD da 230 CV parte da 50.900 euro e garantisce fino a 543 km di autonomia WLTP con la batteria da 73,7 kWh. La E-Tense FWD Long Range da 245 CV sale a batterie da 97,2 kWh e promette fino a 740 km nel ciclo combinato con ricarica rapida fino a 160 kW che porta la batteria dal 20 all’80% in soli 27 minuti. Al vertice della gamma c’è la E-Tense AWD Long Range da 350 CV, con trazione integrale, coppia da 509 Nm e uno 0-100 km/h in 5,4 secondi.

Estetica ricercata

La firma luminosa DS Light Blade caratterizza sia il frontale che il posteriore con una riconoscibilità immediata. Le forme di fiancata sono pulite, con una linea di cintura che scorre verso l’alettone posteriore accentuando la sensazione di dinamismo, mentre il tetto leggermente spiovente contribuisce a un coefficiente aerodinamico dichiarato di 0,26.

L’abitacolo rispecchia la solita attenzione al dettaglio a cui ha abituato DS: la qualità costruttiva si percepisce già nell’allestimento intermedio Pallas, con pelle Nappa sulla parte superiore dei pannelli porta, cuciture a contrasto e sedili completamente elettrici. Il display centrale da 16 pollici ospita il sistema DS IRIS 2.0, integrato con ChatGPT per il riconoscimento vocale naturale, e funziona con buona fluidità nella pratica. Il bagagliaio tocca i 560 litri, con uno scalino di accesso contenuto e la suddivisione 40:20:40 del divano posteriore che aggiunge flessibilità.

Fatta in Italia

La DS N°7 viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. Non è una scelta di poco conto in un momento in cui molti marchi premium si guardano intorno cercando di ridurre i costi di produzione. È invece la conferma che il sito lucano, già avviato verso la transizione elettrica, continuerà a giocare un ruolo centrale nella strategia industriale del gruppo.

Melfi produce anche Jeep Compass e Opel Grandland, entrambe basate sulla stessa piattaforma STLA Medium su cui poggia la N°7. La condivisione dell’architettura permette di ottimizzare i volumi produttivi e di contenere i costi, pur garantendo a ciascun marchio la possibilità di differenziarsi sul piano del carattere e della dotazione. Nel caso di DS, la differenziazione passa per la qualità dei materiali e un’attenzione al dettaglio che distingue questa proposta dalle cugine Stellantis con cui condivide il pianale.