Il colosso nato dalla fusione tra PSA e FCA ha svelato le linee del nuovo DS N°7. Sarà prodotto in Italia nello stabilimento di Melfi

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Caratteristiche nuovo SUV DS N°7

Stellantis ha bisogno di tornare a essere un punto di riferimento in Europa con vetture di alta fascia che esprimano robustezza ma anche eleganza. Il marchio DS incarna questi valori, mettendo in primo piano lo stile. La seconda serie vanta un certo appeal già dal nome: DS N°7. Il primo pensiero ricade subito al leggendario profumo francese, emblema di classe senza tempo. Qualità a cui il nuovo SUV premium di segmento C della Casa transalpina punta, con un giusto equilibrio tra tecnologie moderne e tradizione retrò.

DS N°7 cresce nelle dimensioni: larghezza di 1,90 m e altezza di 1,63 m rimangono invariate mentre la lunghezza, lievemente aumentata a 4,66 m, segue la tendenza del mercato per offrire più spazio a tutti i passeggeri, soprattutto per chi sta seduto nella parte posteriore. L’auto presenta proporzioni equilibrate con una silhouette dinamica. Spicca un frontale accattivante, con nuovi gruppi ottici a forma V e con una griglia illuminata. Se l’avantreno è stato concepito sul classico design morbido della Casa, la parte posteriore spicca per una linea tagliente con i cristalli verso l’alettone posteriore, accentuando la sensazione di potenza e robustezza.

Per un pubblico selezionato

Solo una clientela dal palato fine si avvicina al mondo DS. Il nuovo modello a ruote alte si posiziona al centro del segmento dei SUV compatti premium, offrendo uno stile unico che unisce spazio generoso a bordo con interni raffinati, confortevoli e luminosi. DS N°7 agglomera tutte tecnologie più avanzate del brand per una guida intuitiva e rilassante. I designer francesi si sono sforzati per ottimizzare efficienza aerodinamica e interni comfortevoli, pur in dimensioni non mastodontiche. Il risultato finale è una DS con il miglior coefficiente aerodinamico di sempre (Cx 0,26).

Al lancio, previsto nell’ultimo trimestre 2026, è prevista una variante ibrida da 145 CV: motore tre cilindri da 1.2 litri con consumi ed emissioni contenuti e pari a 5,3 l/100 km. Nell’uso in città e nelle condizioni ottimali, questa architettura offre la possibilità di affrontare sino al 50% del tempo in modalità full electric. Non mancano gli ADAS a bordo, con tutte le tecnologie per offrire un’esperienza di guida piacevole e sicura. L’assemblaggio finale in Italia, presso lo stabilimento di Melfi è infine garanzia di affidabilità.

La versione elettrica

Creata sulla piattaforma multi-energia, la DS N°7 verrà commercializzata anche in versione 100% elettrica E-TENSE, con batteria da 97,2 kWh e 73,3 kWh, con un’autonomia significativa: il nuovo SUV della Casa transalpina potrà coprire fino a 740 Km, secondo il ciclo combinato WLTP, per la versione a due ruote motrici (FWD) Long Range.

Disponibili tre differenti livelli di potenza: 230 CV per la versione FWD, 245 CV per la FWD Long Range e 350 CV per la AWD Long Range. Quest’ultima abbina due motori elettrici con le quattro ruote motrici per offrire una trazione ottimale su qualsiasi superficie.

L’esperienza all’interno del SUV è immersiva, grazie ai sistemi DS Drive Assist 2.0, DS Night Vision, DS PixelVision, head-up display esteso e connettività di ultima generazione. Si nota un’eccellente visibilità verso l’esterno, grazie all’ampia superficie vetrata. Infine, rispetto alla serie precedente, le porte posteriori sono state allargate per accrescere del 30% la superficie dei finestrini laterali. Il tetto panoramico opzionale è stato ampliato del 40%.