Prezzi della nuova DS N°8: è finalmente ordinabile in Italia

Tra i tantissimi brand in possesso di Stellantis, c’è anche DS, un marchio abbastanza recente per certi versi visto che si è separato dalla casa madre Citroen nel 2014. La prima apparizione di questo logo però viene fatta risalire al 1955, quando venne lanciata sul mercato la Citroen DS. Quando l’azienda francese ha deciso di creare questa nuova Casa, aveva come obiettivo quella di dare vita ad una linea di auto premium.

Purtroppo negli anni, tra alti e bassi, il brand non ha vissuto certamente anni felicissimi, al punto che ancora oggi è indicato da molti come uno dei possibili loghi sacrificabili da parte di Stellantis. Naturalmente queste sono decisioni che vanno ponderate nel tempo. Proprio questo ha spinto la holding olandese ad investire ancora una volta nel futuro di DS dando vita alla nuova ammiraglia: la N°8.

Autonomia fuori dal comune

Il nome tradisce subito una certa esclusività, che in Francia non può che riportare alla mente le famose fragranze prodotte da Chanel. Dopo tante chiacchiere però l’attesa è finalmente terminata. DS N°8, infatti, è ordinabile presso gli showroom presenti in Italia. Prodotto tra le altre cose proprio nel nostro Paese, presso gli stabilimenti di Melfi, questo D-SUV si propone come manifesto di eleganza e della nuova generazione di vetture elettriche di Stellantis.

Questa vettura è destinata ad un cliente raffinato, che pretende dalla propria auto eleganza ed efficienza. La DS N°8 si distingue per un’autonomia da urlo, che le consente di coprire 550 km nella sua configurazione da 230 CV, mentre in quella da 245 CV tocca addirittura la cifra record di 750 km. In autostrada, invece, limitando il numero di soste è in grado anche di andare oltre i 500 km di autonomia.

L’offerta economica

La gamma a disposizione offre gli allestimenti Pallas ed Etoile. Si può scegliere tra tre diversi propulsori elettrici: da 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest’ultimo a doppio motore elettrico per la trazione integrale. Il prezzo di partenza per questa DS N°8 è di 58.900 euro nella versione Pallas FWD 230 CV e arriva sino ai 74.540 euro per la top di gamma, la DS N°8 Etoile AWD Long Range 350 CV. La versione FWD Long Range 245 CV che ha un’autonomia sino a 750 km è proposta al prezzo di 63.180 euro.

La nuova DS N°8 è acquistabile anche attraverso finanziamento, con l’offerta confezionata grazie al supporto di Stellantis Financial Services. La promo per il cliente privato prevede una rata mensile di 600 euro per 36 mesi, un anticipo di 13.613 euro e un TAN (fisso) del 5,99% per la versione DS N°8 Pallas FWD 230 CV. Per la DS N°8 Pallas FWD Long Range 245 CV , invece, si parla di 680 euro per 36 mesi, un anticipo di 13.541 euro e un TAN (fisso) del 5,99%. Alla scadenza del finanziamento il cliente ha la possibilità di sostituire il veicolo, restituirlo o tenerlo pagando la maxi-rata finale. Naturalmente non si tratta di una prima assoluta per questa splendida ammiraglia, che ricordiamolo, aveva già esordito lo scorso febbraio durante il Salone di Bruxelles. Staremo a vedere quindi se questo modello riuscirà nell’impresa di riuscire a “salvare” un marchio che ha bisogno di dimostrare di poter dire qualcosa all’interno del portafoglio di brand di Stellantis.