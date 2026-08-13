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Ufficio Stampa Eccentrica Ecco l'ultima novità di Eccentrica

In occasione dell’edizione 2026 della Monterey Car Week, Eccentrica ha svelato una nuova Lamborghini Diablo Restomod. L’azienda italiana, infatti, ha presentato ufficialmente la V12 Roadster, un’evoluzione decapottabile della Eccentrica V12. Si tratta di un progetto che offre un mix unico tra il look tipico delle supercar degli anni ’90, di cui la Diablo è uno dei simboli più iconici, e un comparto tecnico più moderno, con soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, cui si affianca il motore V12 aspirato.

Eccentrica è riuscita a realizzare un modello davvero ricco di potenzialità, con tutte le caratteristiche giuste per ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato. Si tratta, naturalmente, di una vettura limited edition, riservata a pochissimi fortunati, che avranno modo di personalizzare diversi aspetti del veicolo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova V12 Roadster.

Le caratteristiche

Tra le caratteristiche della nuova V12 Roadster troviamo un motore V12 da 5.7 litri che eroga 550 CV. Da segnalare anche la presenza di una trasmissione manuale a sei marce. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, la vettura è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 3,8 secondi, mentre la velocità massima risulta pari a 334 km/h. Il peso a vuoto è di 1.539 chilogrammi.

Dal punto di vista tecnico, Eccentrica ha rimosso il tetto della vettura, per realizzare la carrozzeria da roadster, effettuando uno studio aerodinamico specifico in modo da ottimizzare al massimo il funzionamento. Il telaio è stato rinforzato con la fibra di carbonio mentre la carrozzeria utilizza un mix tra fibra di carbonio e acciaio, conservando le proporzioni con la Diablo originale.

Il progetto include anche carreggiata allargata, geometria delle sospensioni rivista, ammortizzatori semiattivi, sterzo idraulico e moderni freni Brembo. Per quanto riguarda l’abitacolo interno, invece, troviamo rivestimenti in pelle Connolly, Alcantara, materiali anodizzati e fibra di carbonio a vista.

Per uno sguardo completo e da tutte le angolazioni della nuova vettura realizzata da Eccentrica è possibile dare un’occhiata al carosello di immagini pubblicato dall’azienda tramite il suo account ufficiale di Instagram.

Una gemma per pochi

Come avvenuto anche con l’Eccentrica V12, il nuovo modello dell’azienda sarà realizzato in tiratura limitatissima. Eccentrica, infatti, realizzerà appena 19 esemplari della Roadster. Ogni veicolo, inoltre, sarà configurato in modo indipendente, in base alle indicazioni fornite dal suo proprietario che, quindi, avrà modo di creare una supercar “su misura”.

A breve il debutto in pubblico

La nuova V12 Roadster è stata protagonista di una presentazione online, in queste ore, ma debutterà a breve in pubblico. La data da cerchiare sul calendario, infatti, è quella del 14 agosto. Ulteriori dettagli, quindi, arriveranno tra poco. Le consegne sono previste per i prossimi mesi.

Emanuel Colombini, fondatore di Eccentrica, ha commentato in questo modo il debutto del nuovo modello: