Jeep non si ferma più e per l’inverno ha presentato una Wrangler unica. Hardtop e griglia verniciati in Bright White la fanno già diventare un classico

Ufficio Stampa Stellantis Jeep Wrangler Whitecap: edizione speciale con tetto bianco

Il secondo dei 12 modelli in edizione speciale della serie Twelve 4 Twelve celebra gli 85 anni dalla fondazione del marchio di Detroit. La Wrangler Whitecap onora l’off-road a stelle e strisce ed è destinata solo alle versioni Sahara e Rubicon. La colorazione Arctic White vanta un kit estetico che ricorda la leggendaria CJ-Universal. La griglia anteriore in Bright White, i parafanghi nello stesso colore della carrozzeria e le strisce adesive laterali per il cofano faranno venire un brivido agli appassionati e non per le basse temperature della stagione invernale.

Da quasi 85 anni Jeep è il punto di riferimento nel segmento dei fuoristrada. Il brand, rientrante nell’universo Stellantis, ha puntato su tecnologie avanzate per i suoi moderni SUV. Il divertimento si coniuga con l’innovazione, offrendo una vasta gamma di motori differenti. Per l’anniversario l’obiettivo è costruire veicoli che mirino ai concetti storici di libertà, avventura e passione, offrendo la possibilità di garantire elevati standard di sicurezza. Non ci sono notizie ufficiali sull’eventuale arrivo della versione Whitecap in Italia. Del resto questa moderna interpretazione tiene fede al DNA del marchio, strizzando l’occhio ai puristi americani.

I dettagli dell’edizione speciale

La nuova Jeep si può richiedere anche con il tettuccio ad azionamento elettrico, sempre di colore bianco. Sul mercato americano la Wrangler è venduta con un 2.0 turbo da 272 CV e con un 3.6 V6 da 290 CV, in entrambi i casi a benzina senza forme di elettrificazioni. L’abbinamento è con un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale. Sul mercato italiano, invece, la vettura a ruote alte è commercializzata con un 2.0 turbo da 272 CV e anche in versione ibrida plug-in 4xe da 380 CV.

La griglia a sette feritoie verniciata sempre in bianco con parafanghi in tinta con la carrozzeria donano all’auto un look ancor più aggressivo. Spicca l’adesivo con striscia laterale bianca 1941. Da notare il tetto elettrico Sky One-Touch opzionale con accenti Bright White. La Jeep Wrangler Whitecap 2026 unisce le migliorie tecniche dei modelli Sahara e Rubicon con caratteristiche da fuoristrada per non temere nessuna superficie. La Whitecap offre super performance 4×4, grazie agli esclusivi riduttori Selec-Trac. In precedenza è stata svelata la Jeep Wrangler Moab 392 con il poderoso V8 da 6,4 litri e 470 CV con automatico a 8 rapporti, un V6 3,6 litri da 285 CV (cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti) e un quattro cilindri turbo 2,0 litri da 270 CV.

I prezzi sul mercato americano

La Whitcap è disponibile negli Stati Uniti da 495 dollari (circa 400 euro) per la Rubicon X (solo adesivi e griglia), da 2.690 dollari (2.200 euro) per la Sahara (con l’hardtop bianco). Da 3.185 dollari (2.600 euro), invece, sulla Rubicon con il completamento dei parafanghi color carrozzeria. Bob Broderdorf, CEO del brand del Gruppo Stellantis, ha dichiarato: