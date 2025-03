Fonte: Ufficio Stampa EMC I modelli di EMC auto presenti in Italia

Eurasia Motor Company, nota anche come EMC, importa e distribuisce auto cinesi in Italia già a partire dal 2004. Nata a Palazzolo sull’Oglio, l’azienda ha collaborato con numerosi marchi leader nel mercato estero per quasi un ventennio, fino a quando nel 2022 ha lanciato il suo marchio automobilistico, EMC. Questo brand va ad aggiungersi a un insieme sempre più vasto di produttori originari del Dragone pronti a competere nel mercato europeo, mettendo in guardia i grandi Gruppi automobilistici tradizionali che, pur giocando “fra le mura amiche”, sono sempre meno in grado di difendersi al cospetto di prezzi competitivi e tecnologie all’avanguardia. Il punto di forza di EMC è offrire un prodotto funzionale e pratico che, al contempo, garantisce qualità e durabilità. Dunque, scopriamo quali sono i modelli attualmente in commercio in Italia.

Modelli EMC: la gamma attuale

EMC, attualmente, offre una gamma diversificata di veicoli, dalle city car ai crossover, con un’attenzione particolare alle tasche degli acquirenti. Il punto di forza, come abbiamo detto, è avere un prezzo competitivo rispetto alla concorrenza tanto da ingolosire gli automobilisti nostrani. I modelli disponibili e futuri includono:

EMC Quattro: una city car di 4 metri con motore 1.5 a benzina convertibile a GPL, che eroga una potenza di 103 CV e una coppia di 140 Nm. È disponibile sia con cambio automatico che manuale, con un prezzo a partire da 17.700 euro. Nel corso di quest’anno, la Quattro (precedentemente conosciuta come Wave 2) riceverà un aggiornamento estetico, nuove opzioni di colore e miglioramenti all’infotainment, inclusa la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto;

un crossover di circa 4,5 metri, anch'esso con motore a benzina da 1,5 litri, che raggiunge fino a 147 CV e 214 Nm. Il prezzo di partenza è di 20.400 euro. Come la Quattro, la Sei (precedentemente Wave 3) riceverà aggiornamenti durante il 2025 in termini di estetica, colori e infotainment.

Ulteriori modelli a marchio EMC

La gamma dei veicoli EMC non finisce qui, perché ci sono altri due modelli pronti a conquistare la schiera di automobilisti italiani che hanno voglia di approcciarsi a un mondo nuovo e ancora relativamente conosciuto come quello delle auto cinesi. Fra questi ci sono anche:

EMC Yudo: un’utilitaria elettrica con un’autonomia di 325 km. Presentata lo scorso giugno, ha un prezzo relativamente basso e che corrisponde a: 24.200 euro;

EMC Sette: è la più recente creatura dell'universo EMC un SUV di segmento C, ammiraglia della gamma EMC alle nostre latitudini. Le dimensioni sono di: 4.535 mm di lunghezza, 1.845 mm di larghezza e 1.725 mm di altezza. È dotata di un motore 1.5 benzina turbocompresso con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, con un consumo dichiarato di 7 l/100 km. Il motore eroga 174 CV (128 kW) e 290 Nm di coppia. Prodotta in Cina e omologata secondo le normative europee da Eurasia Motor Company, include tutti gli Adas obbligatori. L'infotainment da 12″ è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e gli interni sono curati con uno stile nautico. Il prezzo di partenza è di 24.800 euro, comprensivo di tutte le dotazioni e colorazioni.

Insomma, il parterre è ricco di tutte quelle varianti di carrozzeria che vanno per la maggiore in Italia. Adesso, la parola definitiva passa al mercato.