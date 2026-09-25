Ufficio Stampa Jeep Stellantis: per questi modelli non si pagherà il bollo nel 2027

Una parte consistente delle auto vendute da Stellantis in Italia potrà beneficiare dell’esenzione dal bollo prevista per il 2027. Il Gruppo ha accolto con interesse il decreto approvato dal Governo, che riguarda un veicolo per persona con potenza fino a 80 kW, alimentato a benzina, diesel oppure ibrido, riguardante una parte consistente della sua offerta in Italia.

Da Citroën a Fiat, passando per Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, sono numerosi i modelli che rispettano il requisito fissato. Nell’elenco figura pure Leapmotor, mentre due ulteriori modelli arriveranno sul mercato nel corso del 2027. La misura comprende proprietari e utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio: in presenza di più auto che rispettano i requisiti intestate alla stessa persona, l’esenzione sarà riconosciuta esclusivamente a quella con la potenza inferiore.

Quali modelli rientrano nell’esenzione

Citroën parte da uno dei suoi modelli di maggiore successo, la C3, interessata nelle versioni Turbo 100 con cambio manuale e Hybrid 110 automatica. Ad agosto la compatta francese è risultata la terza vettura più venduta in assoluto in Italia, conquistando inoltre il primo posto tra quelle alimentate a benzina. La Casa indica poi C3 Aircross Turbo 100, capace di ospitare fino a sette persone in 4,39 metri di lunghezza, C4 Hybrid 110 e Berlingo diesel da 100 CV.

Più lungo l’elenco presentato da Fiat, dove compaiono Pandina Hybrid, 500 Hybrid e Grande Panda Hybrid, quest’ultima rientra nei requisiti pure con il benzina Turbo 100, motore presente sulla 600 insieme all’Hybrid. A chiudere l’attuale gamma è Qubo L Diesel da 100 CV.

Nel frattempo, Stellantis guarda già ai prossimi arrivi e inserisce nell’elenco Grizzly e Grizzly Fastback. I due nuovi SUV Fiat sono attesi nei primi mesi del 2027 e verranno proposti con una motorizzazione Turbo benzina da 100 CV compatibile con il limite previsto dal decreto.

Tra i modelli interessati dall’esenzione del bollo 2027 figura Avenger, nelle versioni Jeep 1.2 Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale ed e-Hybrid da 110 CV automatica, e sono due pure le configurazioni indicate per Lancia Ypsilon, ovvero Turbo 100 CV e Hybrid 110 CV, la seconda in grado di sviluppare 74 kW, dotata di un sistema a 48 volt abbinato al cambio automatico e-DCT a sei rapporti.

Da Opel e Peugeot fino alle Leapmotor

Nell’elenco di Opel compare innanzitutto Corsa, con il benzina da 100 CV e l’Hybrid da 110 CV, gli stessi livelli di potenza presenti su Frontera, disponibile con motore termico e cambio manuale oppure con sistema ibrido e trasmissione automatica a doppia frizione. Combo completa la selezione con il diesel da 100 CV.

Dal canto suo, Peugeot indica 208 nelle configurazioni benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, oltre a 2008 con la seconda motorizzazione e al Rifter BlueHDi da 100 CV. Il quadro cambia con Leapmotor, perché Stellantis non segnala singole versioni ma l’intera gamma. Il Gruppo comprende espressamente le varianti REEV Hybrid e cita B10 REEV Hybrid e C10 REEV Hybrid, entrambe dotate della tecnologia Range Extender.

L’annuncio permette quindi a Stellantis di presentare il proprio portafoglio come particolarmente compatibile con il provvedimento appena approvato. La soglia degli 80 kW abbraccia utilitarie, SUV e multispazio di sette marchi del Gruppo, comprese alcune delle vetture che occupano le fasce più accessibili dei rispettivi listini.