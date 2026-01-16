Ufficio Stampa Polestar La Polestar 3 e le altre auto più sicure ai crash test Euro NCAP 2025

Se avete in programma di cambiare l’auto non potete mai ignorare la sicurezza, e i nuovi dati pubblicati da Euro NCAP sono la bussola di cui avete bisogno. L’ente indipendente ha da poco svelato le “Best-in-Class” del 2025, vale a dire i modelli che si sono meglio distinti nei crash test e nelle prove sulle tecnologie ausiliarie alla guida. Nel caos di nuovi marchi elettrici che sta travolgendo il mercato e con sistemi avanzati, i test confermano quanto le moderne dotazioni di protezione e prevenzione siano un requisito indispensabile per tenere testa alle maggiori concorrenti.

Mercedes CLA: la regina assoluta

Non solo si è aggiudicata il prestigioso titolo di Car of The Year: la Mercedes-Benz CLA ha brillato anche nelle sessioni di prova organizzate da Euro NCAP. Oltre a imporsi nella categoria delle piccole vetture familiari, il modello della Casa tedesca ha riscritto gli standard dell’intero mercato ed è lei la Best Performer. Con punteggi altissimi nella protezione degli occupanti (adulti e bambini) e dei pedoni, la CLA conferma una tradizione iniziata già nel 2019. Le dichiarazioni rilasciate dal Dr. Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP, ne sottolineano il valore:

“Mercedes investe da tempo nella sicurezza dei veicoli, quindi è naturale che la CLA abbia ottenuto il titolo di miglior performer del 2025. Tuttavia, la competizione è stata serratissima. Tesla è arrivata a un soffio dal podio e nuovi attori come Firefly e Leapmotor dimostrano quanto la concorrenza globale stia crescendo, il che è un bene per chi cerca sicurezza oltre allo stile”.

Il trionfo elettrico: da Tesla a MINI

Il 2025 è stato l’anno in cui le vetture elettriche hanno definitivamente smesso di rincorrere le termiche sul piano della protezione, superandole spesso in termini di rigidità strutturale e precisione dei sensori. Tesla si porta a casa ben due riconoscimenti: la Model 3 trionfa tra le grandi familiari (grazie a un punteggio record nella protezione dei bambini), mentre la Model Y si conferma il punto di riferimento tra i SUV compatti, eccellendo nei sistemi di assistenza attiva. Sorpresa anche nel segmento delle cittadine, dove la MINI Cooper E dimostra che le dimensioni ridotte non sono un limite: è lei la “regina” delle citycar e supermini, grazie a una struttura che ha retto egregiamente agli impatti più violenti.

Le sorprese: smart e Polestar

Chi l’avrebbe mai detto, qualche anno fa, che una Smart sarebbe diventata il miglior SUV di grandi dimensioni? Eppure, la nuova smart #5 ha lasciato a bocca aperta gli esperti di Euro NCAP, ottenendo le ambite cinque stelle. Nel settore executive, invece, è la Polestar 3 a dettare legge, confermando il DNA svedese (ereditato da Volvo) che mette l’innovazione tecnologica al servizio della vita umana. Dr. Aled Williams, Programme Director Euro NCAP, ha commentato: