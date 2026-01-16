Euro NCAP ha svelato le auto più sicure del 2025: i modelli migliori

I risultati Euro NCAP 2025 premiano Mercedes CLA e i modelli elettrici più evoluti, confermando come la sicurezza sia sempre più decisiva nella scelta dell’auto

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Pubblicato:

Euro NCAP ha svelato le auto più sicure del 2025: i modelli migliori
Ufficio Stampa Polestar
La Polestar 3 e le altre auto più sicure ai crash test Euro NCAP 2025

Se avete in programma di cambiare l’auto non potete mai ignorare la sicurezza, e i nuovi dati pubblicati da Euro NCAP sono la bussola di cui avete bisogno. L’ente indipendente ha da poco svelato le “Best-in-Class” del 2025, vale a dire i modelli che si sono meglio distinti nei crash test e nelle prove sulle tecnologie ausiliarie alla guida. Nel caos di nuovi marchi elettrici che sta travolgendo il mercato e con sistemi avanzati, i test confermano quanto le moderne dotazioni di protezione e prevenzione siano un requisito indispensabile per tenere testa alle maggiori concorrenti.

Mercedes CLA: la regina assoluta

Non solo si è aggiudicata il prestigioso titolo di Car of The Year: la Mercedes-Benz CLA ha brillato anche nelle sessioni di prova organizzate da Euro NCAP. Oltre a imporsi nella categoria delle piccole vetture familiari, il modello della Casa tedesca ha riscritto gli standard dell’intero mercato ed è lei la Best Performer. Con punteggi altissimi nella protezione degli occupanti (adulti e bambini) e dei pedoni, la CLA conferma una tradizione iniziata già nel 2019. Le dichiarazioni rilasciate dal Dr. Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP, ne sottolineano il valore:

“Mercedes investe da tempo nella sicurezza dei veicoli, quindi è naturale che la CLA abbia ottenuto il titolo di miglior performer del 2025. Tuttavia, la competizione è stata serratissima. Tesla è arrivata a un soffio dal podio e nuovi attori come Firefly e Leapmotor dimostrano quanto la concorrenza globale stia crescendo, il che è un bene per chi cerca sicurezza oltre allo stile”.

Il trionfo elettrico: da Tesla a MINI

Il 2025 è stato l’anno in cui le vetture elettriche hanno definitivamente smesso di rincorrere le termiche sul piano della protezione, superandole spesso in termini di rigidità strutturale e precisione dei sensori. Tesla si porta a casa ben due riconoscimenti: la Model 3 trionfa tra le grandi familiari (grazie a un punteggio record nella protezione dei bambini), mentre la Model Y si conferma il punto di riferimento tra i SUV compatti, eccellendo nei sistemi di assistenza attiva. Sorpresa anche nel segmento delle cittadine, dove la MINI Cooper E dimostra che le dimensioni ridotte non sono un limite: è lei la “regina” delle citycar e supermini, grazie a una struttura che ha retto egregiamente agli impatti più violenti.

Le sorprese: smart e Polestar

Chi l’avrebbe mai detto, qualche anno fa, che una Smart sarebbe diventata il miglior SUV di grandi dimensioni? Eppure, la nuova smart #5 ha lasciato a bocca aperta gli esperti di Euro NCAP, ottenendo le ambite cinque stelle. Nel settore executive, invece, è la Polestar 3 a dettare legge, confermando il DNA svedese (ereditato da Volvo) che mette l’innovazione tecnologica al servizio della vita umana. Dr. Aled Williams, Programme Director Euro NCAP, ha commentato:

“Siamo di fronte a un momento storico: le auto elettriche non stanno solo eguagliando, ma spesso superando le prestazioni di sicurezza delle auto tradizionali. Questo dovrebbe rassicurare chiunque stia pensando di abbandonare il motore a scoppio. La Mercedes CLA e le Tesla dimostrano che la sicurezza può essere integrata in design aerodinamici e accattivanti”.

Crash test