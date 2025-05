SUV in testa, station wagon ancora forti e ritorno del cambio manuale: ecco i modelli preferiti dalle famiglie italiane secondo un'indagine di Autohero

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock Le auto preferite dalle famiglie nel 2025

I SUV non smettono di piacere. Nel 2023 rappresentavano il 36% delle vendite totali; oggi sono saliti al 45%. Un salto netto, che conferma una tendenza ormai consolidata: le famiglie italiane li scelgono sempre di più. Visibilità, spazio, assetto rialzato e carrozzeria robusta: “Ideali per un utilizzo versatile, dalla città al fuoristrada”, spiegano da Autohero. Combinano esigenze pratiche e stile, con un occhio a comfort e sicurezza.

In testa alla classifica dei SUV più acquistati resta la Jeep Renegade, che anche nel 2025 si impone con il 6% delle vendite. Subito dietro, con il 5%, troviamo la Fiat 500X. Al terzo posto, a pari merito con il 4%, entrano in scena due modelli: la Jeep Compass – che prende il posto della Renault Captur dello scorso anno – e la Peugeot 2008. A chiudere la top 5 ci pensa la BMW X1 (3%).

Monovolume: la 500L vola alto

Quando si parla di monovolume, in Italia suona sempre lo stesso spartito: la Fiat 500L continua a convincere. Non è una moda passeggera, né una scelta impulsiva. Chi la compra lo fa perché sa cosa serve in famiglia: spazio, comodità e nessuna sorpresa. E infatti, anche quest’anno, resta il modello più richiesto nella categoria.

Alle sue spalle si fanno notare la Mercedes-Benz Classe B e la BMW Serie 2. La prima piace a chi cerca qualcosa di solido ma con un tocco di eleganza; la seconda a chi vuole un compromesso tra stile e praticità.

Scendendo di un gradino, restano stabili anche la Ford C-Max e la Honda Jazz. Entrambe raccolgono numeri più contenuti, ma comunque sufficienti a restare nella top 5. La Jazz, tra l’altro, è entrata di recente in classifica. Al suo posto, l’anno scorso, c’era la Renault Scenic, uscita di scena nel silenzio generale.

Station wagon: BMW Serie 3 in testa

Le station wagon continuano a convincere chi cerca spazio extra senza rinunciare a una linea dinamica. In cima alle preferenze c’è ancora la BMW Serie 3, con il 9% delle vendite. Subito dietro, a pari merito con il 7%, si piazzano Audi A4 e Ford Focus, che nel 2025 prendono il posto lasciato libero dalla Renault Clio. La Fiat Tipo mantiene una buona quota con il 6%, seguita da vicino dalla Mercedes-Benz CLA (5%). Numeri che dimostrano quanto il formato wagon abbia ancora il suo pubblico, soprattutto tra chi macina chilometri e non vuole compromessi.

Ibride: Toyota C-HR in vetta

Per quanto riguarda le ibride, il dominio è netto. “Toyota si conferma il brand preferito tra le auto familiari ibride”, evidenziano da Autohero. La C-HR si prende il 14% delle vendite e stacca nettamente le inseguitrici. A completare la classifica, la Renault Captur (6%), e a pari merito con il 5%, la Hyundai Tucson e la Toyota RAV4. Tra i colori, il grigio ha l’ultima parola: è ancora il preferito da chi compra un’auto familiare. Rincorrono il bianco e il nero, che si contendono la seconda piazza. Non sono scelte fantasiose, ma rimangono le più gettonate. E fin qui, nulla di insolito.

La novità vera arriva invece dal cambio: dopo qualche anno in cui sembrava che l’automatico stesse per prendersi tutto, nel 2025 il manuale si riprende la scena. Nei primi mesi dell’anno, oltre metà degli acquirenti — il 54% — ha scelto la trasmissione classica. Un bel ribaltamento, se pensiamo che nel 2024 l’automatico era arrivato al 58%.