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Ufficio Stampa Fawcar Fawcar, il nuovo marchio cinese si presenta con cinque nuovi SUV

Cresce ulteriormente il numero di marchi cinesi in Italia, con Fawcar che si è presentata a Milano grazie a cinque nuovi modelli. Una scelta coraggiosa e che dimostra come il marchio, nato nel 1958, abbia intenzione di imporsi come un realtà solida in Italia, ascoltando la richiesta dei clienti per auto a benzina, plug-in ed elettriche.

A Milano abbiamo conosciuto da vicino le tre versioni Bestune (T77, T90 e B70S) e le due Joyee (S04 e S08). La distribuzione in Italia è affidata a China Car Company, con il General Manager Fulvio Marchetto che ha sottolineando lo sforzo commerciale che verrà fatto nei prossimi due anni per ampliare la rete Fawcar in tutto lo Stivale.

Bestune B70S, l’elegante SUV coupé

Bestune B70S interpreta il tema del SUV in chiave dinamica, con la sua lunghezza da 455 cm. La carrozzeria a cinque porte presenta una linea fastback, uno spoiler posteriore e una firma luminosa a LED che attraversa la parte anteriore. Il bagagliaio offre una capacità di 360 litri, mentre nell’abitacolo trovano posto sedili in pelle ventilati, climatizzatore automatico e bizona e due schermi da 12,3 pollici.

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I modelli Bestune montano tutti motori turbo benzina da 1,5 litri con potenza da 118 kW, il corrispettivo di 160 CV. Il prezzo di lancio per il mercato italiano è di 29.998 euro, con la garanzia che è estesa fino a cinque anni o 150 mila chilometri.

Bestune T77, pratica e tecnologica

Bestune T77 è il modello d’ingresso della gamma, dimostrandosi il SUV idoneo per chi ricerca un uso quotidiano tra autostrada e città. Il design si distingue per le superfici scolpite, tetto panoramico apribile e cerchi da 19 pollici.

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Il conducente può selezionare le modalità di guida Comfort, Sport ed Eco e la dotazione comprende due display da 12,3 pollici, oltre ai sedili anteriori riscaldati. Il quattro cilindri 1.5 turbo benzina da 118 kW è abbinato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Il prezzo di lancio è di 26.998 euro, con garanzia di cinque anni o 150 mila chilometri.

Bestune T90, immensa e spaziosa

Al vertice dell’offerta termica si posiziona Bestune T90, SUV da 472 cm di lunghezza. Le dimensioni si traducono in una maggiore attenzione alla versatilità, soprattutto per chi viaggia in famiglia e ha bisogno di trasportare bagagli, grazie a un vano di carico da 585 litri.

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La dotazione include tetto panoramico apribile, cerchi in lega da 18 pollici, climatizzatore automatico e un sistema di parcheggio automatico. Il sistema di sicurezza conta su sei airbag, frenata automatica d’emergenza e monitoraggio dell’angolo cieco. Il prezzo di lancio è 29.998 euro.

Joyee S08, la variante plug-in

La gamma Joyee si apre con S08, un SUV ibrido plug-in da 475 cm di lunghezza. Il sistema abbina un propulsore turbo benzina da 1,5 litri e 110 kW a un motore elettrico da 168 kW. Monta una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 30,9 kWh.

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La configurazione punta a rendere più flessibile l’utilizzo della vettura, sfruttando la componente elettrica per brevi spostamenti e quella termica per tratte dove serve maggiore autonomia. L’abitacolo dispone di un display centrale da 12,6 pollici, climatizzatore automatico, otto altoparlanti e sedili anteriori in ecopelle riscaldati e ventilati. Il prezzo di lancio è di 38.988 euro.

Joyee S04, 565 km in elettrico

La proposta elettrica è rappresentata da Joyee S04, SUV a trazione anteriore da 445 cm di lunghezza. Vettura ideale per la mobilità urbana, con bagagliaio da 415 litri. Il motore elettrico sviluppa 122 kW, mentre la batteria LFP ha una capacità di 62,87 kWh, garantendo un’autonomia dichiarata di 565 km.

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A bordo sono previsti uno schermo centrale da 14,6 pollici, climatizzatore bizona, tetto panoramico fisso, portellone elettrico e sedili anteriori riscaldati in ecopelle. Presenta sistemi di sicurezza ADAS di livello 2, frenata automatica d’emergenza e telecamera a 360 gradi. Il prezzo di lancio è di 35.988 euro.