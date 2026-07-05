Ferrari 12Cilindri Manuale, è questo il cambio più bello del mondo?

Ufficio Stampa Ferrari La nuova Ferrari 12Cilindri in configurazione Manuale

Ferrari riporta il cambio manuale su una V12, ma lo fa con una soluzione pensata per l’era dell’elettronica. Sulla 12Cilindri arriva una serie speciale limitata con leva, pedale della frizione e tecnologia by-wire. La trasmissione continua in buona sostanza a essere a doppia frizione, però il pilota torna a usare mani e piede sinistro come sulle sportive di una volta.

La tecnologia by-wire riaccende l’emozione

Partendo dalla stessa base della Gran Turismo con motore anteriore V12, l’esperienza al volante evolve in modo netto. Al posto delle palette arriva una leva manuale con cancelletto, abbinata a un pedale della frizione anch’esso by-wire. Il comando lavora sulle prime sei marce e sulla retromarcia, mentre il conducente può comunque passare alla modalità automatica. In pratica, Ferrari cerca di riportare nella guida il movimento fisico della cambiata, affidandosi però a una gestione elettronica molto sofisticata.

A fare la differenza è la tecnologia by-wire. Invece di comandare un cambio manuale classico, la leva dialoga con il DCT Ferrari a otto rapporti tramite sensori, centralina e software dedicati. L’architettura è stata progettata per restituire meglio carichi, scatti e sensazioni simili a quelli di un cambio manuale Ferrari, con una risposta studiata anche nei movimenti e nei suoni del comando.

Una logica analoga viene applicata dal pedale della frizione. Quando il pilota preme il pedale, i sensori rilevano il movimento e lo trasformano in un comando per la frizione del cambio a doppia frizione. Tutto fila liscio tra leva, frizione e acceleratore? La cambiata risulta fluida. Altrimenti, analogamente a un sistema tradizionale, la macchina può reagire con uno strappo o arrivare allo stallo. Non è casuale: Ferrari sceglie dunque di rimettere al centro il gesto del conducente, anziché ridurre tutto a una fredda sequenza gestita dalla macchina.

Un V12 aspirato da 830 CV per esaltare la guida

Probabilmente lo stesso effetto non lo si sarebbe ottenuto senza il V12 aspirato da 6,5 litri, un motore in grado di erogare 830 CV a 9.250 giri/min e raggiungere i 9.500 giri/min, che valorizza le cambiate ai regimi più alti attraverso una progressione confezionata su misura. Le prestazioni sono ancora degne di una Ferrari moderna: oltre 340 km/h di velocità massima, 0-100 km/h in 2,9 secondi e 0-200 km/h in meno di 7,9 secondi.

La 12Cilindri Manuale sarà prodotta in 1.499 esemplari. E il numero richiama i fasti del passato, nello specifico la cilindrata del primo motore dodici cilindri Ferrari del 1947, così da rafforzare il legame simbolico tra la nuova arrivata e la storia del marchio. L’abitacolo riceve un tunnel centrale ridisegnato, il pomello tondo in alluminio, la griglia a sei innesti e una pedaliera specifica a tre pedali.

Altri elementi distintivi li aggiunge il reparto Tailor Made. Rispetto alla 12Cilindri standard, la Manuale si riconosce per il logo sulla mostrina laterale, le finiture dedicate, i cerchi forgiati e alcuni dettagli interni specifici. La Ferrari 12Cilindri Manuale non è quindi una nuova rossa da cima a fondo, ma una reinterpretazione della 12Cilindri costruita attorno a un’idea precisa: riportare al centro il coinvolgimento fisico della guida, usando però la tecnologia più moderna.