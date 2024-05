Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il ruggito del motore V12 di Maranello non muore ancora. Anzi, viene elevato a nuova vita con un modello che è un tributo e un’ispirazione alle più grandi berlinette Ferrari provviste del maestoso propulsore aspirato a 12 cilindri che dal 1947 rappresenta il vertice della produzione del Cavallino Rampante. La nuova creatura si chiama Ferrari 12Cilindri, e già dal nome si capisce quale sia la specialità della casa. A ben guardarla, poi, il richiamo a un’icona spaziale come la mitica 365 Daytona è motivo di orgoglio per tutti gli appassionati, che non si aspettavano di gioire ancora per una Ferrari del genere. L’esclusiva presentazione si è tenuta a Miami Beach, avamposto nel quale il fascino delle Rosse è ancora inscalfibile.

Ispirata alle berlinette del passato

Ferrari tiene molto alla sua tradizione, d’altronde il libro della sua storia è ricco di tanti gioielli che possono rappresentare un legittimo punto di partenza, anche per le nuove creazioni. Ed è nel solco di questa grande eredità che nasce la nuovissima Ferrari 12Cilindri, un omaggio ai 70 anni di presenza del Cavallino Rampante negli Stati Uniti, e una reincarnazione delle eleganti, audaci ed esclusive Gran Turismo degli anni ’50 e ’60.

La Ferrari 12Cilindri propone il classico schema con motore anteriore e abitacolo con due posti, per un concentrato di raffinatezza, versatilità e prestazioni. Ovviamente, la neonata berlinetta porta a un nuovo livello evolutivo questo lignaggio, tramandando un’eredità dal valore inestimabile e innalzandola verso nuovi regimi di performance, comfort e stile. Le forme esprimono sportività, classe e sobrietà: linee semplici e armoniche integrano innovazioni come l’aerodinamica attiva integrata per garantire performance strepitose, il cofango ad apertura invertita che esalta il vano motore e la doppia coppia di terminali di scarico tipica dei dodici cilindri Ferrari.

Un abitacolo ricco e confortevole

Gli interni della Ferrari 12Cilindri promettono alti livelli di comfort, anche per lunghi viaggi, tanto per chi siede al posto di comando quanto per il passeggero. La sensazione di spazio e luminosità è evidenziata dal tetto in vetro, dai materiali e dai dettagli di pregio. Il display centrale che si unisce al quadro strumenti, lavorano in combinazione con a un terzo schermo installato nella zona del passeggero. Oltre a ciò, nella nuova Ferrari è stata posta una certa attenzione alla sostenibilità ambientale: la vettura fa infatti ampio uso di materiali sostenibili, tra i quali l’Alcantara in poliestere riciclato al 65%.

Lo stile degli interni trae ispirazione da un’architettura chiamata dual cockpit. Negli scorsi anni questa impostazione è stata adottata nelle Ferrari Roma e Roma Spider, nonché nella Ferrari Purosangue. La nuovissima Ferrari 12Cilindri è provvista di una cellula abitativa dalla struttura quasi simmetrica, composta da due moduli che accolgono pilota e passeggero offrendo loro altissimi livelli di comfort e coinvolgimento nell’esperienza di guida.

La plancia si sviluppa in modo orizzontale, nella quale si nota la separazione netta tra volumetrie sellate nella parte superiore e funzioni tecniche in quella inferiore. La parte superiore ospita due cruscotti distinti, dedicati alla strumentazione di bordo di pilota e passeggero e alle bocchette di aereazione. Un bello stacco cromatico e di materia permette di percepire i due volumi separati dal corpo plancia, quasi sospesi, esaltandone la percezione di leggerezza.

Ferrari 12Cilinidri, il cuore pulsante

Il propulsore della Ferrari 12Cilindri da 6.5 litri, è parte della leggenda della Casa di Maranello, che in questa versione eroga 830 CV e beneficia dell’estensione del regime di rotazione a 9.500 giri/min. L’impressionante curva di potenza rende l’80% della coppia disponibile a 2.500 giri/min, per una risposta istantanea dell’acceleratore e una sensazione di spinta crescente ed erogazione senza alcun tipo di fine. Le prestazioni sono di livello assoluto: velocità massima oltre i 340 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

La Ferrari 12Cilindri monta il cambio a doppia frizione (DCT) a otto rapporti che ha ricevuto apprezzamenti unanimi sulle altre vetture di gamma, a partire dalla SF90 Stradale. Anche per merito degli pneumatici maggiorati da 21”, questa soluzione garantisce rapporti più corti del 5% alle marce basse e un aumento della coppia alle ruote del 12% rispetto alle precedenti applicazioni V12, a tutto vantaggio di prestazione longitudinale in accelerazione e riduzione dei tempi di cambiata (-30% rispetto alle precedenti applicazioni V12 a due posti).

Il nuovo impianto di scarico, sviluppato per omologare la vettura alle normative sulle emissioni più recenti quali EU6E, China 6b e Bin 50, introduce un catalizzatore ceramico affiancato al filtro antiparticolato. Il sound è essenziale per coniugare comfort, lusso ed emozioni di guida tipiche di un V12 Ferrari: a questo scopo sono stati ottimizzati tutti gli elementi della linea di aspirazione e di scarico.

Il telaio della Ferrari 12Cilindri

Il telaio della Ferrari 12Cilindri, dal passo più corto di 20 mm rispetto a quello della 812 Superfast, è del tutto nuovo: particolare attenzione è stata posta alla geometria di componenti fusi come shock tower e montanti, per migliorare la rigidezza torsionale e ridurre al contempo il peso. Del tutto inedita su una vettura stradale Ferrari è una lega secondaria ricavata al 100% da materiale riciclato usata per la realizzazione delle shock tower del sotto-telaio del cambio: la sua introduzione, insieme anche all’utilizzo di fusioni cave, ha consentito un risparmio di 146 kg di CO2 per ogni singolo telaio prodotto.

Dopo una lunga fase di caratterizzazione Ferrari è riuscita a garantire caratteristiche meccaniche analoghe alla lega non riciclata, andando a sfruttare le fisiologiche leggere differenze di composizione chimica. Per la validazione di questa nuova lega è stata prevista una fitta serie di test per valutare il comportamento statico e dinamico dei componenti e assicurare ottimi risultati nelle prove di fatica e crash.

A chi è rivolta questa vettura

Ferraristi di lungo corso, fedeli all’unicità e alle emozioni che soltanto il motore V12 Ferrari è in grado di concedere, o nuovi clienti che sognano di poter combinare emozioni di guida uniche, comfort e puro stile italiano. La vettura è destinata agli intenditori con una visione chiara di quello che Ferrari continua a rappresentare dal 1947: è quindi una vettura per pochi. Il prezzo della Ferrari 12Cilindri partirà da 395.000 euro Iva e tasse incluse, mentre la Spider partirà da 435.000 euro. Le prime consegne arriveranno rispettivamente sul finire del 2024 e all’inizio del 2025.