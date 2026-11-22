Ufficio Stampa Ferrari Le nuove Ferrari 296 rinunciano al sistema ibrido plug-in e adottano esclusivamente un motore V6 biturbo

Fermare il cronometro prima della 296 Speciale, nonostante la potenza inferiore. Sembra un controsenso, un paradosso in piena regola, ma i numeri dicono che è tutto vero: la nuova Ferrari 296 Challenge Stradale, presentata il 21 novembre alle Finali Mondiali del Cavallino sul circuito di Barcellona, potrà sfrecciare sulle strade pubbliche. Allo stesso evento Maranello ha svelato anche la 296 Challenge Evo, destinata alle competizioni monomarca.

Interpretazioni differenti, filosofia identica: niente componente ibrida plug-in, presente sulle altre 296 stradali. Entrambe fanno esclusivo affidamento sul V6 biturbo da tre litri e, con il peso ridotto, la Stradale compie un passo ulteriore verso la vettura da corsa.

Ferrari 296 Challenge Stradale: 670 CV senza elettrificazione

I tecnici si sono adoperati sulla sovralimentazione, intervenendo sulle pressioni dei turbocompressori e sulla fasatura. A parità di comando dell’acceleratore, la coppia dinamica cresce di oltre il 32% rispetto alla 296 GTB. Lo scarico presenta terminali di diametro maggiorato e una configurazione studiata per valorizzare il suono del sei cilindri.

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La 296 Challenge Stradale pesa 1.330 kg a secco, nella configurazione con gli optional considerati da Ferrari per la rilevazione. Il risparmio rispetto alla 296 GTB è di 140 kg, ottenuto anche attraverso l’eliminazione del sistema ibrido plug-in. Ogni cavallo deve quindi muovere appena 1,98 kg. In merito alle prestazioni, lo 0-100 viene coperto in 2,8 secondi e lo 0-200 in 7,9 secondi, con una velocità massima dichiarata superiore ai 300 km/h. Eppure, a Maranello, il confronto più interessante non è quello sul rettilineo.

Più veloce della 296 Speciale sul circuito di Fiorano

In 1’18″500 la Challenge ha completato il giro della pista di Fiorano, circa mezzo secondo in meno della 296 Speciale. A dispetto degli oltre 200 cavalli di differenza, la Challenge Stradale l’ha spuntata sul cronometro, forte di un peso contenuto e dell’efficienza aerodinamica. Sulla nuova berlinetta spicca una grande ala posteriore fissa, accompagnata da uno splitter anteriore maggiorato e da un diffusore di dimensioni generose. La carrozzeria presenta ulteriori appendici aerodinamiche alle estremità, oltre a generatori di vortici ricavati nel sottoscocca.

A 250 km/h, l’ala posteriore produce da sola 270 kg di carico aerodinamico, contribuendo all’aderenza del retrotreno. Sul fronte delle sospensioni, gli sforzi si sono concentrati sulle molle, irrigidite, e sulla regolazione degli ammortizzatori semiattivi. Grazie alla riduzione del rollio del 68%, migliorano la stabilità e l’accelerazione laterale.

Per fermare la vettura Ferrari ha scelto dischi carboceramici da 398 mm davanti e 380 mm dietro. Il comportamento dell’ABS Evo dipende invece dalla posizione del Manettino. Quanto al V6, i suoi 2.992 cm³ sono distribuiti su sei cilindri disposti in due bancate con un angolo di 120 gradi.

A 6.250 giri/min eroga 740 Nm di coppia, mentre per raggiungere la potenza massima di 670 CV è necessario salire fino a 8.000 giri. Il limitatore interviene a 8.500. Otto, invece, i rapporti del cambio F1 a doppia frizione.

Chi prevede di utilizzare la vettura soprattutto in pista può scegliere le Pirelli P Zero Trofeo RS al posto delle P Zero R.

Un abitacolo alleggerito, ma omologato per la strada

L’interno della Challenge Stradale lascia poco spazio agli elementi superflui. La fibra di carbonio compare sui pannelli delle portiere e sul tunnel centrale, mentre i sedili tubolari permettono un alleggerimento del 25% rispetto alle soluzioni di riferimento.

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È prevista anche la possibilità di rinunciare ad alcuni rivestimenti, lasciando a vista parti della struttura. Ne deriva un ambiente vicino a quello di una vettura da competizione, ma sempre in conformità ai requisiti richiesti dall’omologazione stradale.

Dalle competizioni arriva anche l’attenzione alla precisione di guida, pur su una vettura destinata a circolare regolarmente su strada

Ferrari 296 Challenge Evo, 700 CV per le competizioni

Se passiamo alla 296 Challenge Evo, la seconda novità presentata a Barcellona, dobbiamo prima sottolinearne la modalità d’uso. Non rincorre l’omologazione stradale, bensì si rivolge al campionato monomarca del Cavallino e segue le orme della 296 Challenge introdotta tre anni prima.

L’aumento del carico aerodinamico è stato reso possibile dalle modifiche apportate allo splitter anteriore e a diversi elementi dell’ala posteriore, compresi i supporti e le paratie laterali, così come al fondo e alle appendici della carrozzeria.

Sui tracciati più veloci è disponibile la configurazione Low Drag, che riduce la resistenza aerodinamica minima del 4%. La diversa regolazione dell’ala e la rimozione di alcune appendici anteriori permettono di privilegiare la velocità sui rettilinei.

I miglioramenti sono stati misurati anche sul cronometro: al Mugello, nella configurazione ad alto carico, la Challenge Evo ha girato otto decimi più rapidamente della precedente 296 Challenge. Nel caso della Challenge Evo si è preferito mantenere il V6 biturbo da 2.992 cm³, privo della parte elettrica. La potenza sale a 700 CV, raggiunti a 7.500 giri/min, e la coppia tocca i 740 Nm a 6.000 giri. Il cambio F1 a doppia frizione ha sette marce.

Sulla bilancia non cambia nulla: 1.330 kg a secco, esattamente come la precedente Challenge. Il grosso degli interventi ha interessato l’aerodinamica, con soluzioni differenti a seconda del tracciato. In modalità High Downforce, il carico verticale aumenta di 100 kg a 250 km/h, il 12% rispetto al modello precedente.

Aggiornata inoltre la strumentazione, con una nuova organizzazione delle informazioni visualizzate dal pilota. Fra gli optional figurano un sedile passeggero rimovibile e un sistema di comunicazione che permette alla direzione gara di inviare messaggi direttamente al quadro strumenti.

Prezzi e disponibilità delle nuove Ferrari 296

Per la Challenge Stradale il listino italiano parte da 291.500 euro, IVA inclusa, con disponibilità prevista dal secondo trimestre del 2027. Non si tratta di una serie limitata e l’acquisto non richiede il possesso di altre Ferrari.

La Challenge Evo sarà invece disponibile dal primo trimestre del prossimo anno, con un prezzo di 350.000 euro IVA esclusa. Debutterà nelle serie europea e nordamericana del Ferrari Challenge, mentre l’impiego nei campionati regionali è previsto dal 2028.

I proprietari di una 296 Challenge potranno acquistare separatamente il pacchetto di aggiornamento aerodinamico Evo, proposto a 35.000 euro più IVA.

Con la Challenge Stradale torna infine una denominazione che gli appassionati conoscono bene. Il precedente più celebre risale alla Ferrari 360 Challenge Stradale del 2003, nata anch’essa per trasferire sulle strade pubbliche una parte dell’esperienza maturata nelle competizioni.