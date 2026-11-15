Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Gooding Christie's Ferrari 499P Modificata: un'asta per quasi 9 milioni di euro

Ferrari entra ancora una volta nella storia del mercato delle automobili da collezione. A catturare l’attenzione questa volta è la più recente e blasonata protagonista del mondo endurance: la 499P Modificata. L’esemplare del 2024 è stato aggiudicato per il valore di 8.217.500 franchi svizzeri, il corrispettivo di 8,88 milioni di euro, diventando così il lotto automobilistico più costoso venduto all’asta in Svizzera nel 2026.

La 499P Modificata ha rappresentato il fulcro dell’asta organizzata da Gooding Christie’s, nell’ambito della Geneva Luxury Week. Ancora una volta il successo sportivo si trasforma rapidamente in un importante valore sul mercato delle hypercar da collezione.

Perché un prezzo così alto

Ferrari 499P Modificata non è una semplice versione speciale di una supercar stradale, ma una derivazione non destinata alle competizioni del prototipo endurance della nota 499P. Un modello che ha riportato il Cavallino Rampante a vincere la 24 Ore di Le Mans nel 2023, 58 anni dopo l’ultima vittoria del 1965, prima di conquistare il Mondiale nel 2025.

Un’auto, presentata nel 2023, nata per offrire a una clientela estremamente selezionata, l’esperienza di guida di una vera Le Mans Hypercar, senza le limitazioni imposte dal WEC. Un modello ideato solo per la pista, sviluppato per sfruttare maggiormente le potenzialità del sistema ibrido e offrire prestazioni ancora più elevate rispetto alla variante da competizione.

Motore V6 biturbo e sistema ibrido

L’hypercar in questione mantiene l’architettura di base della variante da competizione. Il gruppo propulsore è costituito da un V6 biturbo da 3,0 litri, con distribuzione DOHC, abbinato a un’unità elettrica collocata sull’asse anteriore. La componente endotermica lavora in sinergia con un propulsore elettrico da 200 kW, l’equivalente di 272 CV.

La potenza complessiva del sistema raggiunge circa 520 kW, pari a 707 CV, mentre attraverso la funzione Push to Pass è possibile ottenere un incremento supplementare di circa 120 kW (163 CV), portando la potenza massima a circa 640 kW (870 CV). La funzione è attivabile attraverso un comando dedicato sul volante e permette di disporre temporaneamente di una riserva supplementare di potenza. Il suo utilizzo è subordinato alle condizioni operative del sistema ibrido.

Nel campionato endurance, il regolamento tecnico limita l’intervento del motore elettrico anteriore, riducendo la coppia motrice a una soglia minima di 190 km/h. 499P Modificata invece può sfruttare la trazione elettrica anche a velocità inferiore. Il risultato è una gestione della trazione integrale molto più libera, efficace nelle accelerazioni in uscita dalle curve lente.

Non solo hypercar all’asta

Il risultato di 499P Modificata non si è rivelato l’unico dato significativo dell’appuntamento svizzero. L’asta di Gooding Christie’s ha infatti registrato altri risultati interessanti per Ferrari, con la F12tdf del 2016 venduta per 1.805.000 franchi (1,95 milioni di euro) e la 812 Competizione A del 2023 battuta per 1.748.750 franchi (1,89 milioni di euro).

Risultati eccellenti anche per la 812 Competizione del 2023, a 1.326.875 franchi (1,43 milioni di euro) e per SF90 XX Spider del 2025, a 1.580.000 franchi (1,71 milioni di euro). La vendita di 499P Modificata dimostra però come il mercato delle automobili da collezione non guarda più solo alle Ferrari storiche e da competizione, ma si è spostato anche sulle contemporanee. Successi sportivi e programmi esclusivi di utilizzo permettono di raggiungere valutazioni da record e i quasi 9 milioni per questa hypercar ne sono un chiaro esempio.