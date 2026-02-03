Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Ferrari I numeri da regina della Ferrari 849 Testarossa

Prendete una Ferrari con 1.050 cavalli, come la 849 Testarossa, e portatela su una pista iberica, nella provincia di Huelva, e avrete una delle esperienze visive più adrenaliniche del 2026. A pochi chilometri da Siviglia sorge il tracciato di Monteblanco, con un rettilineo di 960 metri, una larghezza di 15 metri sul rettifilo e 13 metri sul resto del circuito. La sua missione è garantire uno spazio unico per gli appassionati di velocità.

Le caratteristiche più interessanti della pista di Monteblanco sono le sue 26 varianti e 12 combinazioni per l’uso di 2 tracciati simultaneamente. Vanta 18 curve (11 a destra e 7 a sinistra) per una lunghezza complessiva di 4.458 metri. Non è difficile arrivare alle massime velocità a bordo di una Ferrari di ultima generazione. La 849 Testarossa ha preso il posto della SF90 Stradale, sfoderando un nome che i puristi conoscono bene. La berlinetta plug-in hybrid con architettura V8 centrale-posteriore e trazione integrale elettrica ha caratteristiche molto diverse rispetto alle supercar del Cavallino del passato.

Numeri da regina

La 849 Testarossa raggiunge i 1.050 cavalli, grazie all’unione tra i 830 del motore termico e i 220 dal sistema elettrico. I prezzi partono da 460.000 euro, mentre per la configurazione Assetto Fiorano occorrono 512.500 euro. Si tratta della Ferrari più potente mai creata in listino. Svelata ufficialmente al pubblico in un evento alla stampa specializzata il 9 settembre 2025, ha alzato ancor di più l’asticella nella gamma Ferrari. Il numero “849” nel nome fa riferimento, invece, agli aspetti tecnici del propulsore: l’8 indica il numero di cilindri del motore endotermico, mentre il 49 rappresenta la cubatura in decimetri cubici dei singoli cilindri. Esteticamente ricorda anche l’hypercar F80, presentata ufficialmente il 17 ottobre 2024 a Maranello nella sede storica della Casa emiliana.

È evidente che la prova nella pista spagnola è risultata spettacolare con una vettura del genere. Sebbene il circuito di Monteblanco non è paragonabile a quelli di Monza o Mugello, che sono circa il 20% più lunghi, il V8 della 849 ha cantato a squarciagola, sfiorando i 300 km/h. Il carico aerodinamico ha incollato la supercar italiana al suolo in rettilineo, offrendo cambi di direzioni repentini e staccate al limite. Nel filmato in basso noterete le decelerazioni e una stabilità strabiliante, frutto di un bilanciamento aerodinamico tra i due assi impeccabile. Il lavoro fatto dai tecnici è superlativo, anche perché non era facile migliorare la SF90 Stradale, una delle vetture ibride più performanti di sempre.

Assetto corsa

La nuova Testarossa è stata curata nei dettagli per garantire un handling spaziale. L’esperienza della Scuderia nella massima categoria del Motorsport ha reso possibile l’adozione di tecnologie studiate in pista. Il perfetto inserimento in curva consente di disegnare traiettorie impressionanti. L’auto vanta il sistema Five (Ferrari Innovative Vehicle Engineering) evoluto per offrire un intervento ancora più rapido e calibrato nel controllo dinamico alle alte velocità.

La 849 normale dispone della possibilità di regolazione della risposta degli ammortizzatori, assente sulla Assetto Fiorano. L’obiettivo dei vertici del Cavallino era rendere l’auto adatta alla pista, così come alle strade di tutti i giorni. La Ferrari 849 Testarossa ha un prezzo base di circa 460.000 euro per la versione coupé e 500.000 euro per la Spider. A giudicare dalle immagini li vale tutti.