La nuova Ferrari HC25 nasce dal programma Progetti Speciali e porta all’estremo la F8 Spider con design unico e V8 senza compromessi

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Ufficio Stampa Ferrari Ferrari HC25, la one-off che esalta il V8 puro

Presentata durante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas in Texas, la Ferrari HC25 – nuova creazione del reparto Progetti Speciali – rappresenta una delle interpretazioni più radicali degli ultimi anni del Cavallino Rampante. Progettata su misura con il cliente e il Centro Stile, porta la F8 Spider da cui deriva a un altro livello stilistico.

Stile esclusivo

La prima cosa che colpisce della Ferrari HC25 è il suo design. Pur partendo dalla base tecnica della F8 Spider, la vettura appare completamente diversa. Le proporzioni cambiano sensibilmente: è più lunga di 14,7 centimetri e più larga di 2,7 centimetri rispetto al modello da cui deriva. L’impressione generale è quella di una Ferrari proveniente da un futuro alternativo, dove le supercar continuano a essere dominate dai motori a combustione e da linee estreme. Il lavoro del Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni ha portato a una silhouette più bassa e filante, con superfici pulite e dettagli quasi aerospaziali.

La livrea in Moonlight Grey opaco accentua ulteriormente il carattere della vettura. A spezzare il colore della carrozzeria c’è una fascia nera lucida che attraversa la parte laterale e integra le prese d’aria dedicate al raffreddamento del motore e delle masse radianti. Una soluzione che richiama alcuni prototipi endurance e che contribuisce a dare alla HC25 un look quasi da hypercar da competizione.

Anche il frontale cambia completamente volto. I fari adottano una firma luminosa inedita, più sottile e aggressiva, mentre le prese d’aria sono state ridisegnate per migliorare i flussi aerodinamici. Dietro, il posteriore appare più largo e muscoloso, con volumi che enfatizzano la posizione centrale del motore. Pur restando una spider, la HC25 sembra progettata attorno alla ricerca della massima pulizia stilistica. Non ci sono elementi superflui: ogni dettaglio sembra avere una funzione precisa, tra aerodinamica, raffreddamento e impatto visivo.

Propulsione tradizionale

Al centro della HC25 troviamo il celebre V8 biturbo da 3,9 litri con 720 CV a 7.000 giri/minuto e 770 Nm di coppia massima. La risposta del motore promette di essere immediata e brutale, accompagnata da un’erogazione che punta ancora tutto sul coinvolgimento del pilota.

Le prestazioni parlano da sole. La Ferrari HC25 scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. Dati che la collocano ancora oggi ai vertici assoluti del panorama delle supercar termiche.

Ma oltre ai numeri, ciò che rende speciale questa Ferrari è proprio la sua filosofia. In un panorama sempre più dominato da powertrain elettrificati, la HC25 celebra ancora il rapporto diretto tra motore, telaio e guidatore. Nessuna modalità silenziosa, nessuna gestione ibrida della potenza: solo un V8 centrale-posteriore che urla fino al limitatore.

Progetti Speciali di Ferrari

La HC25 nasce all’interno del programma Progetti Speciali, il reparto Ferrari dedicato alle vetture uniche costruite su richiesta dei clienti più esclusivi del marchio. In questi casi il processo creativo è molto diverso rispetto allo sviluppo di una normale Ferrari di serie. Il proprietario viene coinvolto direttamente in ogni fase del progetto: dalle prime bozze stilistiche ai modelli in scala, fino alla definizione finale di materiali, colori e dettagli dell’abitacolo.

Per la HC25, Ferrari avrebbe lavorato a stretto contatto con il cliente per trasformare un’idea precisa in una vettura concreta, mantenendo però intatta l’identità tecnica della F8 Spider. Ed è proprio questo il fascino delle one-off del Cavallino: automobili irripetibili, costruite per diventare pezzi da collezione ancora prima di toccare la strada.