Ufficio Stampa Ferrari Ferrari Luce: Benedetto Vigna spiega cosa è andato storto al lancio

Non se lo aspettava Benedetto Vigna, che la prima Ferrari elettrica suscitasse tante reazioni negative. Sull’accoglienza riservata alla Luce è tornato il 23 novembre alla libreria Rizzoli di Milano, in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Tommaso Ebhardt, intitolato Ferrari ed edito da Sperling & Kupfer. L’amministratore delegato ha individuato due errori commessi al lancio della vettura, soffermandosi anche sulle difficoltà dell’industria automobilistica europea e sulla necessità di ottenere risultati migliori in Formula 1.

Gli errori ammessi da Vigna

Da una nuova intervista pubblicata da Yahoo Finance al numero uno del Cavallino emergono ulteriori retroscena sul debutto della Luce, avvenuto lo scorso maggio. A sorprendere Vigna sono state soprattutto le proporzioni della contestazione sui social, tanto da indurlo a chiedere una revisione del materiale fotografico diffuso in rete.

Segmentare la clientela secondo i criteri tradizionali del marketing automobilistico ha poco senso in Ferrari. Ne è convinto Vigna, che alla presentazione del libro di Ebhardt ha portato l’esempio delle Finali Mondiali di Barcellona. Alla cena erano presenti circa 2.000 persone di età compresa tra i 24 e gli 88 anni, una varietà anagrafica di cui i progettisti devono tenere conto:

I clienti Ferrari sono tutti unici. Tutte quelle cose che si insegnano a scuola, la segmentazione dei clienti, in Ferrari non valgono perché è diverso, è proprio diverso. Quello che dobbiamo fare è metterci in grado di offrire dei prodotti unici per diverse fasce d’età

Nella scelta delle tinte della Luce da mostrare al pubblico erano state fatte alcune valutazioni sui gusti degli automobilisti in base alla provenienza geografica e all’età. Le configurazioni ordinate hanno però restituito un quadro differente da quello ipotizzato a Maranello:

La prima è la scelta dei colori. Abbiamo scelto dei colori che vanno bene per certe nazioni, per certe fasce d’età, ma i colori che hanno scelto i clienti che riceveranno la macchina nel 2027 sono diversi

La lezione appresa consiste nel “pensare prima in modo più globale e poi in modo più locale”. Il secondo errore è di natura prettamente tecnica: per le immagini ufficiali della Luce sono stati utilizzati obiettivi con una focale “più da industrial design che da car design”. A detta di Vigna, quanti hanno avuto occasione di ammirare la vettura dal vivo ne hanno ricavato spesso un’impressione migliore rispetto a quella trasmessa dalle fotografie.

Le contestazioni e il paragone con Bob Dylan

Intervistato da Andrew Edgecliffe-Johnson a New York, all’interno di una concessionaria Ferrari di Park Avenue, Vigna ha rivelato che le reazioni negative al debutto della Luce superavano quelle positive in un rapporto di 2,5 a 1. Il manager aveva messo in preventivo le critiche, avendo alle spalle trent’anni di esperienza nella presentazione di prodotti innovativi, ma non una simile eco mediatica.

Le prime immagini della Ferrari elettrica, diffuse nelle colorazioni blu e gialla, secondo Vigna non rendevano giustizia alla bellezza dell’auto. Per questo motivo ha chiesto ai suoi collaboratori di sostituirle.

Il paragone esula dal settore automobilistico e chiama in causa Bob Dylan. Al Newport Folk Festival del 1965 il cantautore americano aveva suscitato il disappunto di parte del pubblico imbracciando una chitarra elettrica al posto di quella acustica. Dai rilevamenti interni illustrati da Vigna emergerebbe un’inversione di tendenza nel gradimento della Luce, accompagnata dal raggiungimento anticipato dell’obiettivo commerciale per il 2027.

La crisi dell’auto europea

Il bagaglio professionale con cui Vigna si è presentato a Maranello nel 2021 proveniva dall’industria dei semiconduttori, dove vigono altre logiche produttive. Una delle sue priorità consiste nel preservare la libertà di iniziativa dei dipendenti malgrado la crescita della società:

Ferrari è una startup di 80 anni, secondo me è questa la definizione migliore. In generale una startup cosa fa? È un posto dove le persone fanno un po’ di tutto, dove le persone valgono più dei processi, sono le persone al centro. E dove c’è questa voglia di fare, di osare, di fare errori, di esplorare, di sperimentare, di recuperare subito

Negli ultimi tempi Vigna ha notato un cambio di atteggiamento presso alcuni fornitori europei, dopo aver percepito nelle visite alle aziende degli scorsi anni una sorta di rassegnazione:

La lentezza del mondo delle auto europeo è incredibile. Per fortuna adesso vedo negli occhi delle persone un po’ più di scintilla, un po’ più di voglia di fare, ma vi garantisco che nel 2022-2023, quando uno andava a incontrare i vari fornitori, si percepiva che si aspettava fatalisticamente il futuro

Paradossalmente, le difficoltà attraversate dall’industria automobilistica potrebbero spingere alcune imprese della componentistica a trovare nuovi sbocchi commerciali:

Invece, bisogna andare di più in attacco. E io dico pure che questa situazione di crisi può essere un buon shock. Perché io vedo dei fornitori dell’auto adesso che guardano ad altri mondi. Ci sono i fornitori di radiatori che guardano a come raffreddare i data center

Il dovere di vincere in Formula 1

In pista il credito concesso dagli appassionati alla Scuderia Ferrari è subordinato ai risultati. Interpellato sul rendimento della squadra, Vigna non ha nascosto le lacune:

Noi dobbiamo essere competitivi in Formula 1 e a tal fine servono tre-quattro cose: il prodotto giusto, la macchina; la strategia giusta; il team giusto; e poi, mettere tutto insieme nel modo corretto. Diciamo che abbiamo delle aree di miglioramento

Sulle recenti tensioni tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc il manager non ha voluto sovrapporsi a Frédéric Vasseur nella gestione dei rapporti tra i membri della squadra:

Sui due piloti c’è Fred che ha parlato, ne ha detto a sufficienza. Adesso noi gestiamo la cosa in modo adeguato

Maranello ha invece raccolto maggiori soddisfazioni nelle gare di durata. Al di là del prestigio sportivo, la partecipazione ai campionati internazionali permette ai tecnici della Ferrari di sperimentare soluzioni destinate a trovare applicazione sulle vetture stradali, dalla Purosangue alla 12Cilindri, passando per la stessa Luce. Un ritorno sul piano tecnologico che, tuttavia, non può costituire l’unico parametro con cui giudicare l’operato del reparto corse.

Tale finalità, ha precisato Vigna: