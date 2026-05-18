Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Ferrari Ferrari HC25: l'esemplare unico con motore V8

Sotto il cielo vasto del Texas, tra i cordoli del Circuit of the Americas ad Austin, il Cavallino Rampante ha scosso il mondo dell’automobilismo con una rivelazione che sembra sfidare le leggi del tempo. Si chiama Ferrari HC25 ed è l’ultima gemma scaturita dal programma Progetti Speciali, un dipartimento dove i sogni dei collezionisti più influenti prendono forma.

Questa vettura non è solo una “one-off”, ovvero un esemplare unico al mondo, ma la dimostrazione che lo stile di oggi si può sposare con le tecnologie del recente passato. La particolarità di questa speciale auto di Maranello risiede, per l’appunto, in ciò che si nasconde sotto al bel vestito.

Il V8 non elettrificato pulsa sotto il cofano

L’autentica magia della HC25 risiede nel suo profondo contrasto identitario. Sebbene il suo aspetto richiami immediatamente il nuovo linguaggio estetico di Maranello — quello spigoloso e tecnico delle recenti 12Cilindri e della hypercar F80 — la sua anima è squisitamente “vecchia scuola”. Sotto la pelle futuristica batte infatti il propulsore della Ferrari F8 Spider, l’ultima a utilizzare V8 biturbo da 3,9 litri in tutta la sua purezza.

In un’epoca in cui l’elettrificazione sembra un passaggio obbligatorio, la HC25 sceglie un’altra via: rinuncia a ogni forma di assistenza ibrida. Il risultato è una sinfonia termica pura da 720 CV erogati a 7.000 giri, capace di scatenare una coppia di 770 Nm. Le prestazioni sono una scarica di adrenalina: l’auto brucia lo 0-100 km/h in soli 2,9 secondi e continua a spingere fino a toccare la barriera dei 340 km/h. È il trionfo della meccanica tradizionale vestita con un abito che sembra venire dallo spazio.

Il “nastro” che taglia il tempo

Esteticamente, la Ferrari HC25 rompe con le linee sinuose della F8 da cui deriva. La carrozzeria è tinta in un evocativo Moonlight Grey opaco, una tonalità che esalta le superfici scultoree e le nuove proporzioni. Rispetto alla vettura originale, la HC25 è stata profondamente rimodellata: è più lunga di quasi 15 centimetri e sensibilmente più larga, mentre l’assetto è stato abbassato di 2,3 cm per incollarne la sagoma all’asfalto.

L’elemento stilistico più dirompente è il cosiddetto “nastro funzionale”, una fascia nera lucida che taglia orizzontalmente il frontale. Non è un semplice vezzo decorativo: questo elemento nasconde e integra le prese d’aria per il raffreddamento e le masse radianti, donando al muso un aspetto pulito e minaccioso. A completare l’opera troviamo una firma luminosa rivoluzionaria per il Cavallino: i fari anteriori a LED hanno una disposizione verticale a forma di boomerang, un dettaglio che dialoga visivamente con i sottilissimi fanali posteriori.

L’apice della personalizzazione sartoriale

Entrare nell’abitacolo della HC25 significa immergersi in un mondo dove l’artigianato incontra il motorsport. Pur mantenendo l’ergonomia della F8 Spider, ogni dettaglio è stato rivisto per riflettere l’esclusività del progetto. I rivestimenti in tessuto tecnico grigio sono interrotti da grafiche gialle vibranti che riprendono il motivo dei fari, creando un legame cromatico con le pinze dei freni e i loghi esterni. Persino le maniglie delle porte sono opere d’arte ingegneristica, costituite da ponti in alluminio fresati dal pieno.

La genesi di questo capolavoro è stata un viaggio durato circa due anni. In questo lasso di tempo, il fortunato collezionista texano ha collaborato fianco a fianco con il team guidato da Flavio Manzoni, seguendo ogni passo dal primo bozzetto al modello in scala. La Ferrari HC25 rimane così un’opera irripetibile: un ponte perfetto che permette a un fortunato proprietario di guidare nel futuro senza rinunciare al ruggito indomabile di un V8 puro.