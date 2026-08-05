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Ufficio Stampa Ferrari 10 SUV Purosangue American Grand Tour Atelier Collection

Da “Born in the Usa” a nate per gli Stati Uniti è un attimo se sfoggi sul cofano un Cavallino rampante. Ferrari ha deciso di rendere omaggio al florido car market a stelle e strisce con la creazione di 10 SUV Purosangue American Grand Tour Atelier Collection, un’edizione limitata super esclusiva. I tecnici modenesi non hanno apportato modifiche alla parte meccanica, personalizzando gli esterni e gli interni del modello a ruote alte della gamma.

I modelli ispirati ai paesaggi e ai leggendari itinerari automobilistici americani si dividono nella serie “Paesaggi”, ispirata alla geografia, e nella serie “Strade”, incentrata sulle livree delle vetture da pista. Nonostante i dazi imposti da Trump, gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali mercati per Ferrari e, nel corso dell’ultimo anno, ha pesato per quasi il 25% delle vendite totali.

Nate per i clienti americani

Ferrari ha previsto la realizzazione di un solo esemplare per ogni modello, aumentando ulteriormente la prestigiosità della produzione ordinaria. La prima metà della collezione offre cinque Purosangue ispirate agli scenari naturali americani. “The Coast” enfatizza il legame tra l’oceano e le scogliere con carrozzeria Blu Cangiante ed elementi Ambra Scuro. “The Mountains” propone una tinta Verde Menthe su base Beige Honolulu, mentre “The Great Plains” unisce il Bronzo Montecarlo con dettagli interni in pelle Testa di Moro Java. “The Forests” spicca per una una colorazione Verde Zeltweg e un abitacolo Verde Venaria, mentre “The Sand” risalta per la vernice Blu Genziana Storico e gli interni in pelle Sabbia.

La seconda cinquina della collezione è chiamata “The Roads” e rende omaggio ai grandi itinerari americani. “Switchback” rappresenta un mix tra il Blu America al Rosso Corsa con un abitacolo Bianco con richiami alla bandiera a stelle e strisce. “Overlook” offre una livrea Rosso California con dettagli Blu America, mentre “Straight Away” spicca per il Bianco Mille Miglia con livrea Nart blu. “Byway” combina il Blu NART con dettagli Bianco King e interni Rosso Guidecca, mentre “Mountain Pass” vanta una vernice Rosso Racing 2025 e interni Blu Sterling.

Ufficio Stampa Ferrari

Bellezza naturale

Per ora la Casa modenese non ha annunciato i prezzi della serie speciale del SUV, ma ha confermato che ogni esemplare avrà un costo superiore rispetto alla Purosangue tradizionale. Una Ferrari Purosangue negli Stati Uniti parte da un listino base di 432.986 dollari. Con le dovute personalizzazioni e le tasse di importazione, il prezzo reale del SUV ben configurato supera facilmente i 500.000 dollari.

Il punto di forza del SUV è il motore 6.5 V12 aspirato da 725 cavalli con bancate a 65°. Lunga 4,97 metri, larga 2,03 m e alta 1,59 m, la Purosangue è nata dalla matita di Flavio Manzoni, capo designer del centro in cui vengono creati i bolidi del Cavallino. La velocità massima è di oltre 310 km/h, lo 0 a 100 km/h si copre in appena 3,3 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h in 10,6 secondi. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti, di derivazione della GTC4Lusso, così come il sistema di trazione integrale. La produzione estremamente limitata e la personalizzazione dedicata al mercato americano renderanno la serie ambitissima dai collezionisti.