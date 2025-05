Fonte: Mansory La Ferrari Purosangue è stata trasformata da Mansory

La Ferrari Purosangue ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per la Casa di Maranello che, per espandere la sua presenza sul mercato, è entrata in un nuovo segmento, ottenendo subito risultati straordinari. Il modello, come accade sempre per le produzioni Ferrari, è già stato in più occasioni rielaborato, con nuove versioni speciali realizzate da varie aziende specializzate.

L’ultima arrivata, in ordine di tempo, è Mansory che ha svelato la nuova Pugnator Tricolore, una versione personalizzata della supercar Ferrari destinata a essere realizzata in appena tre unità. Il modello in questione, è inevitabile, farà discutere e, molto probabilmente, farà storcere il naso agli appassionati per via delle particolari scelte di design, sia per l’interno che, soprattutto, per l’esterno. C’è anche un potenziamento del V12. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo esclusivo progetto.

Un versione esagerata

Lo scorso anno, Mansory ha presentato la Pugnator, una particolare elaborazione della Purosangue con uno spoiler sul tetto, una carrozzeria leggermente modificata oltre che un abitacolo rivisto rispetto al modello di Maranello. Dalla base di questo progetto è nata la nuova Pugnator Tricolore. Questa versione realizzata da Mansory porta all’estremo lo stile della Purosangue, andando ad aggiungere ulteriori elementi alla carrozzeria, arricchita da una particolare livrea tricolore, con il verde nella parte frontale, il bianco nella parte centrale e il rosso nella parte posteriore.

La Pugnator Tricolore include un secondo alettone, che si posiziona più in basso rispetto a quello già visto sul modello svelato lo scorso anno. C’è anche un nuovo (vistoso) diffusore posteriore con quattro terminali di scarico. Sono presenti anche prese d’aria maggiorate sui parafanghi. La vettura monta cerchi anteriori da 22 pollici e cerchi posteriori da 23 pollici. All’interno, invece, troviamo un abitacolo bianco con elementi in rosso e verde. Si tratta di un nuovo richiamo al tricolore italiano che va ad arricchire i dettagli del progetto.

Rispetto alla Purosangue standard, un successo commerciale per Maranello, Mansory ha aggiornato anche il motore. Il V12 da 6,5 litri, infatti, è stato potenziato, con un piccolo miglioramento delle prestazioni che era già stato introdotto dalla Pugnator standard. L’aggiornamento del V12, infatti, comporta un passaggio da 725 CV e 716 Nm della versione di serie a 755 CV e 729 Nm. I miglioramenti in termini di prestazioni, invece, non sono stati quantificati e non è detto che siano effettivamente apprezzabili, considerando i minimi incrementi ottenuti per le prestazioni del V12.

Solo per pochissimi “fortunati”

La nuova Pugnator Tricolore sarà realizzata in appena 3 unità. Tutti gli esemplari sono, probabilmente, già stati venduti a collezionisti. Mansory, in ogni caso, tramite il suo sito web accetta delle richieste di personalizzazione per la Ferrari Purosangue. I clienti che intendono avere una versione davvero unica del modello, invece di rivolgersi al Ferrari Tailor Made, il programma di personalizzazione dell’azienda di Maranello, possono rivolgersi a Mansory per ottenere una versione estrema. In futuro, inoltre, l’azienda potrebbe presentare ulteriori elaborazioni della Purosangue.