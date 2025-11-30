La Fiat 500 Hybrid è sbarcata in concessionaria e c'è già una promo di lancio. Le prime vetture saranno consegnate ad inizio 2026. Ci sono grandi speranze su quest'auto

Ufficio Stampa Fiat Fiat 500 Hybrid, arriva la promo di lancio per lo sbarco in concessionaria

La Fiat 500 Hybrid è da tempo uno dei modelli più attesi in Italia per svariate ragioni, in particolare per questioni produttive. Quest’auto, infatti, verrà realizzata nello stabilimento di Mirafiori, che spera finalmente di ritrovare una certa continuità dopo le aperture a singhiozzo degli scorsi mesi. Previsto per il lancio anche un prezzo promozionale a partire da 16.950 euro.

Nei giorni del 29 e del 30 novembre si è svolto il primo Porte Aperte dedicato alla nuova Fiat 500 Hybrid. Si tratta dell’appuntamento commerciale conclusivo che chiude la settimana di celebrazioni che hanno visto protagonista il modello in questione. A fare da palcoscenico ci ha pensato Torino, città simbolo dell’auto in Italia da sempre. In ogni concessionaria è possibile lasciare un commento su un wall dedicato o una lettera in cui raccontare la propria storia personale con la 500.

La 500 si fa in 3

Il Porte Aperte però serve anche a presentare la promozione di lancio che vede la Fiat 500 Hybrid Pop, proposta al prezzo di 16.950 euro, con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Le prime consegne sono previste a partire da gennaio 2026. Ci saranno 3 diverse varianti di carrozzeria: Hatchback, 3+1 (ordinabile dall’inizio del 2026) e Cabrio, con allestimenti Pop, Icon e La Prima. A questi c’è poi da aggiungere la serie di lancio, la Torino, offerta sulla versione Hatchback.

La Pop è la versione base e quindi essenziale di questa 500 Hybrid. L’Icon, invece, rappresenta il cuore della gamma, il giusto connubio tra tecnologia e comfort. Infine La Prima è l’allestimento flagship con dotazioni esclusive e dettagli premium.

Prezzo di lancio e la speranza di Mirafiori

Per quanto concerne la promozione di lancio ci saranno 2.000 euro di sconto Fiat in caso di rottamazione e altri 950 euro di taglio con il finanziamento. L’offerta è così modulata: 4.404 euro di anticipo, servizio Identicar di 12 mesi incluso, 35 rate da 99 euro e una maxi rata finale di 12.148.30 euro.

La Fiat 500 è da sempre una delle auto più vendute della storia del marchio torinese e per questo motivo ne sono state realizzate diverse versioni. Quella che oggi vediamo però è figlia di quella lanciata nel 2007. Uno stile che ha poi lentamente segnato tutto il brand negli anni successivi. Da questa vettura, infatti, è nata una famiglia più ampia composta da 500X e 500L, oggi ormai messe entrambe da parte.

Da sempre simbolo del Made in Italy, questa 500 Hybrid porta sulle spalle il peso di rappresentare un’auspicabile ripartenza da parte di tutto il comparto motoristico italiano. Negli ultimi anni, infatti, questo settore del nostro Paese è completamente crollato. La scarsa domanda di auto e costi di produzione più allettanti altrove, hanno spinto Fiat a delocalizzare la produzione in altri siti più convenienti dal punto di vista dei costi. Questo modello però riparte invece proprio dal cuore pulsante della Casa torinese: Mirafiori. L’idea nei piani di Stellantis è quella di raggiungere già le 6.000 unità entro fine 2025 e crescere poi nella produzione. Il lancio di questa vettura inoltre è coinciso anche con l’avvio dei lavori della nuova Palazzina Uffici che, ad 86 anni dalla sua inaugurazione, punta a rifarsi il look per ospitare entro 2027 migliaia di persone che lavoreranno per il marchio italiano.