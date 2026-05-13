Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Nuova serie speciale FIAT 500 Hybrid Dolcevita

Chi ha avuto il piacere di godere delle calde estati di Portofino avrà un colpo al cuore a vedere le immagini della versione special della FIAT 500C. La sfiziosa “convertibile” prende ispirazione dalle atmosfere della costa italiana e dal gioioso spirito mediterraneo.

Già di base la 500C risulta più costosa della versione chiusa, sebbene riprenda l’impostazione dell’abitacolo elegante omologato per quattro persone. Questa edizione limitata unisce lo stile senza tempo della tradizione tricolore con una nuova esperienza a cielo aperto. Per scoprirla occorre premere un pulsante e attendere 10 secondi. Sino alla velocità di 60 km/h è possibile reclinare anche il lunotto in vetro, dotato di sistema di sbrinamento elettrico.

Mobilità raffinata

La serie speciale Dolcevita si distingue per un design classico e per una dotazione di serie concepita per enfatizzare comfort e stile. La vettura si nota per una capote in tessuto blu dedicata, fari full LED, cerchi in lega diamantati da 16 pollici, calotte degli specchietti retrovisori cromate e un badge laterale specifico con il logo “Dolcevita”. I sedili in tessuto Pieds de poule e vinile, impreziositi dal logo “500” ricamato, donano quel tocco di classe in più.

La dotazione inedita, inoltre, include un sistema di infotainment con display da 10,25 pollici e autoradio DAB, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. FIAT arricchisce la gamma del suo modello urbano più celebre facendo debuttare anche la versatile variante 3+1.

Nuova 500 Hybrid 3+1

C’è chi sogna una maggiore praticità a bordo della vettura torinese e i tecnici hanno pensato di creare una piccola portiera posteriore incernierata sul lato passeggero. La soluzione risulta molto più funzionale per l’accesso alla seconda fila di sedili, rendendo più agevole l’ingresso degli adulti o il posizionamento dei bambini. La variante 3+1 è venduta sul mercato in due diversi allestimenti: ICON e La Prima.

La 500C è proposta solo con il tre cilindri 1.0 in versione ibrida “leggera”, offrendo performance di tutto rispetto per la città. Lo sterzo è diretto e preciso, il rollio limitato e il cambio piuttosto preciso anche per affrontare avventurose gite fuori porta. Gli ordini per la 500 Hybrid Dolcevita, con la medesima motorizzazione, sono già aperte.

Le auto saranno presenti negli showroom del marchio piemontese per la fine del mese di giugno. FIAT ha pensato a un’offerta commerciale a maggio, vincolata alla rottamazione di un vecchio veicolo e all’adesione a un piano finanziario Stellantis Financial Services. In rottamazione di una vettura omologata fino ad Euro 4 e di immatricolazione entro il 27/05/2026, la 500 Hybrid 65 CV Cabrio Dolcevita (da listino a 25.200 euro) è offerta in promo a 21.450 euro oppure a 19.950 euro, solo con finanziamento Stellantis Financial Services.

Con un anticipo 2.717 euro è previsto un importo totale del credito di 17.504 euro. L’offerta include anche il servizio Identicar di un anno di 271 euro. L’importo totale dovuto è di 22.581,18 euro composto da: importo totale del credito, spese di istruttoria 395 euro, interessi 4.511,43 euro, spese di incasso mensili 3,50 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 44,75 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: n° 35 rate da 199 euro e una rata finale residua (pari al valore garantito futuro) di 15.572,1 euro incluse le spese di incasso mensili di 3,5 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 11,46%).