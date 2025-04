Fonte: Ufficio Stampa AMTS La Fiat 600 celebra i suoi primi 70 anni

La Fiat 600 è un vero e proprio simbolo del mondo delle quattro ruote e, in particolare, rappresenta appieno l’epoca del boom economico italiano. Il modello in questione è ancora oggi considerato come un vero e proprio punto di riferimento della storia del mercato auto italiano e, proprio quest’anno, compie i suoi primi 70 anni.

Per celebrare al meglio l’evento, la Fiat 600 è protagonista di Auto Moto Turin Show 2025, in programma fino a domani, 6 aprile, a Lingotto Fiere di Torino, con l’organizzazione di GL Events Italia. L’appuntamento in questione celebra la storia dei motori e, quest’anno, con uno stand dedicato nel Padiglione 3, mette in primo piano proprio l’iconica 600.

Lo stand ASI ad AMTS ospiterà una lunga serie di varianti della 600 che, nel corso degli anni, hanno conquistando gli automobilisti. Per gli appassionati ci sarà anche la possibilità di ammirare lo scooter Innocenti Lambretta, un altro modello, proposto in più versioni, che si ritaglia il suo spazio in occasione della fiera.

I 70 anni di un’icona

La Fiat 600 è stata presentata, nella sua prima versione, in occasione del Salone dell’auto di Ginevra nel 1955. Come già raccontato in un approfondimento dedicato su Virgilio Motori, la 600 è un’icona degli anni 50 per il mondo dei motori. La prima versione del modello misura appena 3,215 metri e può contare su di un motore da 633 cm3 in grado di erogare una potenza massima di 21,5 CV che può spingere la vettura fino a 95 km/h. Prodotta nello stabilimento di Mirafiori, la 600 è stata realizzata in svariate versioni nel corso della sua carriera.

Molte di queste sono esposte a AMTS: dalla 600 Multipla a sei posti alla versione commerciale 600 T e fino ad arrivare a versioni sportive firmate Abarth. Dalla vettura di Fiat, in produzione fino al 1970, sono stati realizzati anche altri modelli su licenza come la Seat 600, la Zastava 600 e la Neckar Jagst 600. Complessivamente sono state prodotte quasi 5 milioni di unità di cui quasi 2,7 milioni sono state realizzate in Italia.

Ricordiamo che Fiat ha riportato sul mercato il marchio 600. Dopo un primo tentativo arrivato a fine anni 90, con il lancio della piccola Fiat Seicento, infatti, nel 2023 c’è stato il debutto della Nuova Fiat 600, crossover di segmento B, disponibile in versione elettrica oltre che in versione ibrida. Il successo ottenuto dalla “prima” 600, però, non è mai stato ripetuto. L’icona svelata nel 1955, infatti, ha dato il via a un importante programma di crescita per Fiat, insieme alla prima 500, presentata nel 1957.

Auto Moto Turin Show 2025 è l’occasione giusta per scoprire (o riscoprire) un modello che ha fatto la storia del mondo dei motori italiano e internazionale, con tantissime unità prodotte e uno stile unico che, ancora oggi, rende la 600 facilmente riconoscibile. Per i collezionisti, gli esemplari della piccola di casa Fiat sono sempre tra i più richiesti.

Come partecipare alla fiera

La fiera è aperta al pubblico fino al 6 aprile (dalle 10:00 alle 19:30). Il biglietto di ingresso è acquistabile direttamente alle biglietterie di Lingotto Fiere. Il costo è di 20 euro ma viene ridotto a 17 euro per i tesserati ASI. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito di Lingotto Fiere.