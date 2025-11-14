Abarth e Fiat omaggiano Milano Cortina 2026 con due serie speciali che uniscono prestazioni, stile e spirito olimpico. Il design italiano ruggisce ancora

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat 600: adesso diventa Sport

L’Italia si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, e due marchi storici dell’automobilismo nostrano, come Abarth e Fiat, scendono in prima linea per celebrare questo gioioso evento. In qualità di Automotive Premium Partner, i due brand di Torino hanno presentato due distinte serie speciali, concepite per incarnare lo spirito di sfida, innovazione e passione che caratterizza le discipline invernali. Questi modelli, riservati esclusivamente al mercato italiano, sono la Abarth 600e Competizione e la Fiat 600 Sport, entrambe declinate in edizione Milano Cortina 2026.

Come punge lo Scorpione

Il marchio dello Scorpione, passato all’elettrico puro, non rinuncia però a quelle emozioni che si provano quando si spinge il piede sull’acceleratore. L’Abarth 600e Competizione, infatti, rappresenta il culmine delle performance alla spina della Casa. Questa serie, ultra-limitata a soli 50 esemplari, vede il ritorno del concetto di “Competizione”, integrando componenti derivati direttamente dal motorsport. Basata sulla Abarth 600e, questa vettura sprigiona ben 280 CV e dimostra una reattività straordinaria, scattando da 0 a 100 km/h in appena 5,85 secondi. Le doti velocistiche sono garantite dalla piattaforma Perfo eCMP di ultima generazione e dal lavoro congiunto degli ingegneri Abarth e Stellantis Motorsport. Per assicurare un’esperienza di guida coinvolgente e senza compromessi, la versione Competizione adotta freni da gara e un differenziale autobloccante.

Ufficio Stampa Stellantis

Esteticamente, si distingue per la livrea Shock Orange con tetto nero a contrasto, completata da grafiche laterali dedicate e interni premium in Alcantara. Il design è arricchito da dettagli tecnologici avanzati, quali i sensori di parcheggio a 360°, il Blind Spot Detection con Adaptive Cruise Control e il portellone posteriore hands-free. Il badge distintivo “Milano Cortina 2026”, collocato sul montante laterale, sottolinea la sua appartenenza a questo progetto per l’importantissimo evento che si terrà su suolo italiano. Questa edizione limitata è offerta al prezzo promozionale di 41.950 euro e arriverà nelle concessionarie all’inizio del prossimo anno.

La 600 diventa Sport

Parallelamente, Fiat celebra le Olimpiadi invernali con la sua nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, un modello che coniuga la dinamicità con lo stile italiano, innegabile. Questa serie speciale, destinata al mercato dello Stivale, presenta un look energico e, come ci ricorda il suo nome, sportivo. Sotto al cofano non è stata fatta nessuna modifica, ad agire c’è sempre il motore 1.2 litri a 3 cilindri da 145 CV, in versione ibrida, abbinato a un versatile cambio automatico doppia frizione a sei rapporti, gestibile anche tramite i paddle al volante. Il modello è disponibile anche con motorizzazione ibrida da 110 CV ed elettrica da 156 CV.

Dunque, il pezzo forte della caratterizzazione di questa vettura resta il design esterno. Quest’ultimo si esprime con vigore grazie a una nuova e distintiva tinta, il Verde Mediterraneo, che può essere combinata con il tetto nero a contrasto. Il carattere sportivo è accentuato dai cerchi in lega da 18 pollici con finitura scura e da dettagli neri che decorano la griglia e le maniglie. All’interno, l’abitacolo accoglie con rivestimenti total black e nuovi sedili sportivi, offrendo un equilibrio ideale tra stile e comfort. Nonostante l’indole sportiveggiante, la vettura mantiene il pragmatismo tipico della Casa di Torino, vantando una lunghezza di 4,17 metri e un capiente vano bagagli che raggiunge i 385 litri. La 600 Sport edizione Milano Cortina 2026 è ordinabile al prezzo promozionale di 25.900 euro e debutterà nelle concessionarie all’inizio del 2026.