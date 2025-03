Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Nel panorama automobilistico italiano, Fiat si conferma protagonista dell’innovazione accessibile con il lancio della nuova 600 Hybrid con cambio automatico EasyDrive, una trasmissione che garantisce minori consumi ed emissioni di CO2, oltre a una guida fluida e dinamica. Per presentare al meglio i vantaggi di questa vettura, il marchio torinese ha ideato l’iniziativa “scuola guida di cambio automatico”.

Le iniziative negli showroom Fiat

Nei giorni 15 e 16 marzo i clienti potranno toccare e conoscere in prima persona i vantaggi che offre 600 Hybrid con EasyDrive, oltre a usufruire delle vantaggiose promozioni del Piano Italia Fiat, valide fino al 31 marzo, un programma di azioni commerciali pensate per rendere le vetture ancora più accessibili.

Sempre in quel weekend si potrà godere della “scuola guida di cambio automatico”, che si avvale del supporto di istruttori qualificati dell’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica), l’associazione più rappresentativa a livello nazionale per quanto riguarda le autoscuole.

Propulsione ibrida e cambio automatico

La Fiat 600 Hybrid possiede un sistema di propulsione ibrida che combina un efficiente motore termico da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV con una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. A questo si affianca l’innovativo cambio automatico EasyDrive a doppia frizione eDCT a 6 rapporti, prodotto nello storico stabilimento di Mirafiori. Questo cambio comprende un motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, ottimizzando la compattezza del sistema.

La sinergia tra motore termico ed elettrico garantisce alla 600 Hybrid consumi ridotti e una migliore dinamica del veicolo, con emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico. In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi, raggiungendo emissioni di 109 g di CO2, un valore di riferimento nella sua categoria. Inoltre, la tecnologia ibrida di ultima generazione permette di sperimentare la mobilità elettrica non solo in città a velocità inferiori a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, e persino in autostrada quando si rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

Come si comporta l’auto

Il motore elettrico fornisce propulsione nelle situazioni che richiedono minor coppia motrice, come la guida urbana o a velocità costante, consentendo al motore a combustione interna di rimanere spento per circa il 50% del tempo nel ciclo urbano. Quest’ultimo si attiva quando è necessaria una maggiore potenza, ottimizzando le prestazioni soprattutto nelle fasi di ripartenza, attenuando il cosiddetto “turbolag” e garantendo una pronta reattività all’acceleratore. La 600 Hybrid vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,5 secondi, con un’erogazione di coppia praticamente istantanea da parte del motore elettrico.

Fiat, con questa iniziativa, mira a superare i preconcetti e la mancanza di familiarità che ancora una parte degli automobilisti nutre verso il cambio automatico. La “scuola guida di cambio automatico” rappresenta un percorso di apprendimento concreto per far apprezzare ai clienti la guida accessibile, sicura e piacevole offerta dal cambio EasyDrive. Questo impegno conferma Fiat come punto di riferimento per l’innovazione alla portata di tutti, oggi e nel futuro.

Prezzo di listino

La Fiat 600 Hybrid, proposta a un prezzo di partenza competitivo di 19.950 euro, si posiziona come una valida alternativa per i clienti interessati alla mobilità sostenibile ma non ancora pronti per il passaggio al full electric.